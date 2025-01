"Eu tenho p *** cheio". Gritando e caos: Del Debbio desencadeou a Gubitosa Grill | Vídeo

Caso Almasri Inflamou o estudo de Reto e para trás. O debate, pelo menos ardente, entre Paolo del Debbio um Michele Gubitosa A luz acesa quando se trata de responsabilidade. O substituto do movimento 5 -Star aponta para o dedo para o governo (Meloni, Nordio, Plant e Mantuan estão sendo investigados NDR), enquanto o condutor de Rete 4 lembra que a liberação do general da Líbia de crimes de guerra foi determinada pelos juízes. “Você sabe quem ordenou que ele o libertasse? – a pergunta do convidado -. O Tribunal de Apelação de Roma”.

Mas Gubitosa não está lá e endireita: “Não, não, podemos enfrentar isso Sem jogá -lo na caciar? Foi libertado porque o ministro não respondeu “”. Nenhum jovem – o jornalista sobe a dose – porque o Tribunal de Apelação é delegado às relações entre o Estado italiano e o Tribunal Penal Internacional. Lição legalconcordar? “





“Não, porque o ministro não respondeu”, continua De Grill, pela qual a raiva de Del Debbio desencadeia: “Deixe -me ir – eu grito o máximo que posso – ,,,,,,,,, Eu tenho as bolas cheias“E à luz dessa erupção dura, Gubitosa só pode deixar o condutor falar.