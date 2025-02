"Eu tenho que dizer que estou muito atordoado": Jean Todt esvazia a bolsa, traz um torpedo para a Ferrari

Jean Todt Em uma longa entrevista ao Repubblica, é dito e, é claro, também fala sobre isso Michael Schumacher: “A família decidiu não responder à pergunta sobre as condições de Michael. Escolha que eu respeito. Eu o vejo regularmente e com carinho, ele e a dele. Nossa banda vai além do passado do trabalho. Faz parte da minha vida hoje está longe da Fórmula 1 “. Então ele fala sobre sua dedicação à segurança rodoviária: “lutando contra essa pandemia silenciosa que são vítimas de acidentes de trânsito: 1,2 milhão de mortes, 50 milhões de feridos com uma deficiência. 90% dos acidentes? Em países com baixa renda. Eu tenho que aumentar consciência e ato, com governos e indivíduos “.

E novamente: “Fizemos um capacete para motociclistas de alta tecnologia por um valor de US $ 20. Tenho um grupo de amigos que me apoiam, instituições, comitê olímpico, patrocinador, lançamos uma campanha com o apoio do apoio do apoio de JCDecaux com 16 celebridades em 80 países E mil cidades, incluindo Roma e Milão com os prefeitos e o ministro Salvini. A receita é simples: treinamento, aplicação da lei, nível e qualidade dos veículos, estradas e resgate, cintos de segurança, capacete, não para usar o telefone, drogas e álcool, controle de velocidade. Se tudo isso fosse aplicado, reduziríamos o número de vítimas pela metade. Em muitas áreas, não há transporte público, mas é um direito humano “. Finalmente para aqueles que pedem seu relacionamento com o Ferrari Ele responde com um Stoccata: “Desde que saí, ouvi alguns membros da equipe, mas desde que saí da FIA, nunca tive um contato: tenho que dizer que fiquei muito atordoado desde que era incrível Resultados Recebemos “.