"Eu tenho que ser honesto, não está indo bem". Tony Effe, a expressão que você faz

“Eu morei em Milão por sete anos e tenho que ser honesto, Eu não estou certo. Eu faço isso para o trabalho, mas quando poderei voltar a Roma. Como Tony Effe Durante a conferência de imprensa que antecipa a última noite desta edição do Festival de Sanremo.

Após as controvérsias geradas pelo fracasso, o caçador exibiu sua corrente no pódio de Ariston. “Há um regulamento que Não era o mesmo para todos. Não é uma controvérsia, mas nessa roupa a cadeia era importante para mim. Pode parecer um absurdo Mas há um trabalho por trás disso. Quando jogo e faço piadas, eu faço o meu rosto seriamente – ele continuou – mas não estava com raiva, isso me custou muito porque tive que removê -lo antes de subir as escadas. Foi uma distração que me mudou um pouco emocionalmente. Também porque outros haviam entrado nas jóias. Mas eu não estava realmente com raiva, já havia passado. A queixa dos codacons? Meus advogados vão responder“.





O caçador romano também voltou a falar sobre o caso do concerto do Ano Novo: “Uma bagunça aconteceu por algo Eu não tinha erros. Sinto muito o que aconteceu: eles poderiam informar antes que me ligassem. “O rapper romano no verão retorna a Roma no Circus Maximus”.Feliz dois abrirem o Circusmaximus“.