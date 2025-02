"Eu tenho um problema cardíaco, em março eu me operar": O drama de Nikita Pelizon, Toffanin em choque

“Eu tenho um problema cardíaco que me causou isquemia no ano passado”: Nikita Pelizon, Vencedor da sétima edição de Big Brother VIPRevelou -o para Silvia toffanin a Muito verdadeiro No Canale 5. “Eles foram dois anos difíceis – ele confessou -. No hospital, eles me disseram que eu estava desmaiando sozinha, mas eu tinha constante tira da cabeça, minhas pernas estavam tentando, eu pensei que estava estresse. Eu sempre fui sempre cansado.

Nikita também revelou que havia sofrido um trauma bastante forte depois que se mudou para Milão: “Meu vizinho estava obcecado por mim. Eu havia encontrado uma linda casa em Milão e ele se tornou meu apoio. Mas então eu descobri que ele estava escondido, ele tinha muitas fotos minhas na galeria. Ele não é uma pessoa que está em ordem, mas graças a essa situação, fugi de Milão e voltei da minha família. E agora estou muito mais feliz “.