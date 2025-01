Eu tenho US $ 400 leggings, e desculpe, mas esse par de menos de US $ 40 parece * e * parece mais caro

Quando pensei que não precisava – ou querer – outro par de leggings, veio um que me puxa como uma chama. Eu estava sentado no meu escritório, cuidando do meu próprio negócio, quando um colega perguntou se eu estaria interessado em ajudá -lo a testar as leggings para um artigo. Sem hesitar, eu disse sim, porque por que não? Alguns dias depois, recebi Zella ao vivo em leggings altas – e não sabia, eles estavam prestes a se tornar meu par favorito de todos os tempos.

Essas leggings são a mistura perfeita de estilo e desempenho. Você pode agitar com um sutiã esportivo para ioga ou associá -los a um suéter confortável para um brunch. Pode parecer dramático, mas essas leggings parecem E Sinta -se ainda mais luxuoso do que o meu par de US $ 400 (sim, eu sei que é selvagem pensar que as leggings podem custar tanto). A textura é macia na manteiga, dando a impressão de que você usa calças de seda, enquanto a correia grossa remove o tamanho justo sem cavar. O material é o equilíbrio perfeito – nem muito grosso nem muito fino – e a costura funciona um tipo de mágica para suavizar e alongar as pernas, dando -lhes uma aparência muito elegante. Honestamente, eu não sabia que minhas pernas poderiam ser tão bonitas até que eu as deslize.

(Crédito da imagem: @ nikki.chwatt)

Embora o estilo ao vivo na cintura alta seja o meu favorito, também experimentei legging de bolso com a cintura de alta luxo. Eles têm o mesmo ajuste e a mesma sensação, mas adicionem um bolso prático em cada perna para armazenar chaves ou um telefone durante a corrida. E isso não é tudo – a Zella oferece mais estilos, incluindo maternidade, tamanho mais, foguete e opções dobraram em lã, então há algo para todos.

A melhor parte? Atualmente, essas leggings estão em redução de até 40% na Nordstrom, o que significa que é hora de se apropriar. Se você quiser se juntar a mim, continue rolando para comprar as melhores leggings que você usa. Agradeça mais tarde.

Compre a Zella ao vivo em leggings altas no tamanho

Cellade Viva em leggings altas paradas Eu carrego assim mais do que gostaria de admitir. Notas: Fiel ao tamanho, lavável da máquina, para testar o agachamento

Cellade Viva com leggings de 7/8 de tamanho alto Isso atingiu o tornozelo.

Compre mais leggings de Zella

Cellade Luxury Studio High Caist Pocket 7/8 Leggings Eu também tenho esse par. Eles têm bolsos e o mesmo tecido macio que perneiras vivas.

Cellade Repita a mistura de leggings altas e altas

Cellade Taist de Rib Rib High 7/8 leggings

Cellade Mamasana vive nas leggings de maternidade do tornozelo

Cellade Calças de perna flexíveis na cintura alta Use -os de brunch e em qualquer lugar entre os dois.

Cellade Performa