Eu tentei dezenas de apartamentos criativos – esses 20 pares realmente valem o investimento

Dado o meu trabalho como editor do editor de moda do Reino Unido e minha obsessão bem documentada, muitas vezes sou chamado ao escritório para obter mais informações sobre compras de calçados. Passe tanto tempo assistindo sapatos e coletando pares de criadores em particular, eu me tornei um especialista no que procurar e o que evitar quando se trata de encontrar “esses”, e considero qualquer compra para fazer aquele que trabalha muito duro em seu guarda -roupa.

Durante uma das minhas excursões mais recentes (e acredite, é um evento regular), por acaso me encontrei no Designer Shoe Hall e para tentar os últimos estilos para chegar ao mercado. Embora haja muitos saltos vestidos, bombas fofas e um par de botas Stuart Weitzman particularmente elegante que não são lamentáveis ​​em casa comigo, notei que, de cada estilo que eu tentei, esses são os apartamentos fáceis que realmente se destacaram .

Você terá anos de uso de um bom par de apartamentos criativos, tornando -o um investimento digno para quem procura moda e recursos. Por exemplo, os mesmos mocassins da Prada que comprei há cinco anos aumentaram o valor desde que os comprei pela primeira vez, e sempre os carrego em ensaio porque não há nenhuma roupa que eles não melhorem significativamente. Ao pensar em quantos sapatos planos vs para o salto que eu tenho, a contagem cai mais alta na categoria “apartamentos” simplesmente por causa de sua versatilidade; portanto, depois de voltar minha atenção para balés, mocassins e sandálias, havia algumas marcas e estilos que realmente me impressionou.

Para ajudá -lo a garantir que o próximo par de sapatos que você compra seja o que você não se arrepende, estou aqui para compartilhar minha lista dos melhores criadores que são certificados 5 *. Alguns nesta lista existem há anos e não serão surpreendentes, outros são novos no palco, mas têm o potencial de se tornar ícones completos. Então, compradores de sapatos, reunam -se. Essas são as opções de um editor de moda para os melhores sapatos planos de designer que valem a pena considerar.

1. Balé dos criadores

O mundo Beryl Balé Mary Jane / Blood de Couro Eu carrego os apartamentos do Beryl World há alguns anos, e a qualidade nunca me deixou caída.

Jimmy Choo Diamond Tilda Flat Confie em Jimmy Choo para nos dar o prato perfeitamente vestido de preto, branco e leopardo.

Margiela House Tabi Leather Mary Jane Flats Tabi Mary Janes pode estar no circuito há algum tempo, mas sua popularidade não diminuiu a velocidade. Eles são novos para os varejistas e tenho a sensação de que eles venderão tão rapidamente.

Manolo Blahnik Gibfla embelezou os balés em camurça A mula de Maysale talvez já seja um best -seller para Manolo, mas aqueles que se opõem a um salto de gatinho podem preferir esses apartamentos convencionais.

Miu Ballerinas de couro de Naplak Comprei um par de bombas de balé MIU por volta dos seis anos e não apenas estão sempre em pé, mas são um dos pares de sapatos mais confortáveis ​​que tenho.

Aeyde AMA EFECTO DE EFECTO PYTHON MARY JANE FLATS Eu nunca conheci um sapato Aeyde que eu não gostei. A * para estilo e execução.

Givenchy Balé de couro 4G Seria um grande ponto de interesse em uma roupa simples de tricô e jeans.

Alaïa Ballet daim decorado com cristal Se você pensou que os apartamentos da Alaïa Fishnet eram um golpe seguro, pense novamente. Cada sapato da malha com o novo cristal embelezado tem sido um favorito instantâneo. Espere ver idiotas surgirem na rua principal em breve.

2. Mandis de designer

Workshop ATP Daim mocassins Arorola Se você está procurando um sapato com uma sensação realmente luxuosa, comece com o AtP Atelier. São especialistas em estilos contemporâneos e minimalistas que sempre serão chiques nos próximos anos.

Herdeiro Mocassins de couro patenteados de Nombela 8/10 vezes eu vejo um influenciador no mocassim perfeito ou na sandália ideal, está aqui.

Ysl As mulheres são as amadurecidas da camurça em conhaque Estes foram vendidos em camurça de chocolate imediatamente, mas esse bronzeado de areia é tão cobiçado.

Prada Mocassins de couro escovado Comprei os mocassins de couro OG Prada e meio decennie e não olhei para trás desde então. Isso realmente vai com tudo em seu guarda -roupa.

Jimmy Choo Daimond Diamond Moddie em camurça

Workshop ATP Mocassins de camurça preta Uma silhueta mais elegante para quem procura um chinelo racionalizado em um salto grande.

3. Designs de Chipper

Loewe Sneaker Cloudilt 2.0 Eu não acreditei antes de experimentá -los por mim mesmo, mas, nos treinadores, os treinadores realmente têm o mais desperdiçado e mais à luz nas penas de todos os treinadores de desempenho.

Os pedaços do Toteme geralmente podem atingir a extremidade superior de quatro dígitos, então estes são um voo a menos de £ 350 para couro e camurça reais.

Gucci Treine para mulheres com interferência g Assim que a coleção Gucci X Adidas foi abandonada pela primeira vez, eu imediatamente comprei treinadores de tela. Se você não conseguiu colocar as mãos nele, também é, se não mais eficaz, e você deve se elogiar.

Adidas Originals + Gales Bonner Superstar Croc Sneakers de couro Sempre que o País de Gales, Bonner solta um novo treinador com a Adidas, você sabe que ele será vendido imediatamente.