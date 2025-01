Eu testei centenas de bastões de sombra – errado, esses 13 são perfeitos, então você não se incomoda

Se a base e o rímel são os equivalentes de maquiagem dos itens básicos do seu guarda-roupa, então usar sombra é como pegar sua bolsa ou salto mais atraente. Você pode não usá-lo regularmente, mas ele estará disponível se você precisar fazer um esforço extra e adicionar interesse ao seu visual. Mas um bastão de sombra? Bem, isso é outra história.

Nunca fui um usuário diário dedicado de sombras, então paletas de sombras grandes nunca me atraíram. Na verdade, quando os possuí, encontrei-me buscando os mesmos tons continuamente. Da mesma forma, a ideia de misturar vários tons diferentes na minha pálpebra é demais. Verdade seja dita, eu quero apenas looks fáceis com sombras. Quando se trata de aplicação de sombra para os olhos, sou definitivamente uma pessoa negra, e é por isso que os bastões de sombra são meu produto de maquiagem preferido.

(Crédito da imagem: @ThatGraceGirl)

Embora eu não os use todos os dias, um bom bastão de sombra é uma ferramenta essencial na minha bolsa de maquiagem para ocasiões em que quero destacar ou definir meus olhos. Sua facilidade de uso os adapta bem ao meu visual favorito de lavar nas pálpebras, mas é claro que dois ou três podem ser usados ​​​​em combinação se você quiser experimentar um visual mais dramático ou criativo, como olhos esfumaçados ou corte vincado. . Se, como eu, você muitas vezes se sente confuso sobre como aplicar sombra nos olhos, uma fórmula em bastão ajuda a eliminar muita dessa confusão – eu rabisco e borro.

Os melhores são ricamente pigmentados e cremosos, tornando-os fáceis de misturar e duradouros, com o mínimo de resíduos ao longo do dia. Mas com centenas de opções em uma variedade de brilhos, foscos, metálicos e tudo mais, nem sempre é fácil saber o que vale a pena comprar.

Abaixo, compilei uma edição dos meus bastões de sombra favoritos, testados e comprovados.

Compre os melhores bastões de sombra:

1. Sombra em bastão mais brilhante

Número de tons: 5 Finalizado: Brilhante, metálico, fosco Os bastões de sombra da Glossier são alguns dos mais recentes a chegar ao mercado, então a gama de tonalidades ainda é bastante limitada. No entanto, a gama atual de cinco tons neutros é uma ótima seleção se você preferir um visual simples e tonificado – e eles podem ser construídos e em camadas para looks mais glamorosos.

2. Sombra em bastão de caviar Laura Mercier

Laura Mercier Sombra em bastão de caviar Número de tons: 21 Finalizado: Brilhante, metálico, fosco, cromado As sombras Stick Caviar de Laura Mercier são uma espécie de produto de culto no mundo da maquiagem e têm sido um item básico em minha bolsa de maquiagem há anos. Há tonalidade e acabamento para todos, o pigmento é poderoso e a fórmula cremosa é incrivelmente fácil de misturar. Além disso, eles fixam e duram bem, sem resíduos ou manchas.

3. Bastão de sombra para óculos Victoria Beckham

Victoria Beckham Beleza Bastões de sombra para óculos Número de tons: 10 Finalizado: Brilhante, fosco Esses bastões de sombra super criativos oferecem brilhante ganho de cor. A gama de tonalidades consiste principalmente em tons neutros, mas se você estiver procurando por algo um pouco mais aventureiro, há alguns toques de cores divertidos. Devido à sua natureza cremosa, são praticamente infalíveis – tornando-os perfeitos para uma aplicação rápida.

4. Wondercolour Beauty Pie em bastão de sombra em creme de maior duração

Torta de beleza Sombra em bastão creme Longwear WonderColour Número de tons: 8 Finalizado: Brilhante, fosco Os bastões de sombra Beauty Pie facilitam o rabiscar na definição instantânea dos olhos. Novamente, a gama de tons é bastante neutra e suave – alguns tons são mais quentes e outros mais frios, desde um champanhe claro até um rico ouro rosa. Acabamentos cintilantes são ideais para dar um toque especial aos olhos antes de sair à noite.

5. Beleza rara, todos os bastões de sombra leves acima

Beleza rara Todos os bastões de sombra acima Número de tons: 6 Finalizado: Brilho Esses tons neutros quentes podem ser usados ​​sozinhos ou misturados e combinados para infinitas combinações se você quiser experimentar um visual mais complexo. Embora tenham um acabamento quase líquido na aplicação, eles secam até uma consistência de pó que fixa no lugar – nunca experimentei qualquer precipitação ou desbotamento ao usá-los. Além disso, a extremidade ligeiramente pontiaguda os torna ótimo para aplicação precisa.

6. Varinha de Olho Vieve

Número de tons: 9 Finalizado: Mastro Ideais para looks descontraídos e do dia a dia, esses tons foscos discretos funcionam bem para uma ampla variedade de tons de pele e cores de olhos. Eles também podem realizar várias tarefas para destacar ou contornar a área dos olhos ou outras áreas do rosto. O mais impressionante sobre esses bastões é que eles duram horas e horas sem nenhum orçamento.

7. Por Terry Ombré Blackstar

Por Terry Ombré Blackstar Número de tons: 6 Finalizado: Cintilante, metálico Outro clássico cult, de Terry’s Ombré Blackstar Eye Shadow Sticks Garner Reviews Rave por um bom motivo. Eles são ultra-Pigmentação para que a fórmula amanteigada proporcione máximo impacto instantaneamente. “Eu teria vergonha de dizer há quanto tempo mantenho alguns tons descontinuados de Ombré Blackstar em meu estoque de maquiagem – é minha fórmula de sombra favorita de todos os tempos. Eles deslizam como manteiga, misturam-se em um pó luxuoso e permanecem firmes como tinta. Shannon Lawlor.

8. Cajado Elfo Sem Sombra

Elfe Cosméticos Sem bastão de sombra Número de tons: 7 Finalizado: Metálico Embora esses bastões de sombra possam não ser tão ricamente pigmentados quanto seus equivalentes mais caros, por £ 6 você não pode errar. Os tons frios, que variam do rosa bebê ao cinza escuro, aplicam-se e misturam-se suavemente e podem ser facilmente aplicados em camadas. Acredite em mim, o pigmento é extremamente impressionante pelo preço.

9. Nars Total Seduction Fidadow Stick

Nars NARS Total Seduction Fidadow Stick Número de tons: 8 Finalizado: Mastro Para olhos esfumados ou outros looks de maior impacto, não procure mais. Os lápis de sombra foscos intensamente pigmentados da Nars vêm em uma variedade de tons escuros ousados, do berinjela ao preto azeviche – além de alguns neutros mais claros que formam ótimas bases. Os maquiadores os adoram e, por não terem brilho, são perfeitos para uso diário.

10. Bastão de sombra de longa data Kiko Milano

Kiko Sombra em bastão de longa duração Número de tons: 20 Finalizado: Fosco, brilhante, metálico Os bastões de sombra para os olhos de Kiko já existem há anos, portanto, são uma espécie de culto no mundo da maquiagem. Eles também são uma opção refrescante e acessível (por apenas £ 10), mas têm desempenho tão bom quanto fórmulas mais caras, que duram oito horas de uso. As avaliações dos clientes também sugerem que eles são particularmente bons para olhos semicerrados.

11. Bastão colorido Byredo

Número de tons: 19 Finalizado: Fosco, brilhante Esses bastões de maquiagem multitarefa podem ser usados ​​nas bochechas, lábios, E olhos. Há uma gama extensa e variada de tonalidades, que atende tanto aos amantes dos neutros quanto aos que querem experimentar looks mais ousados ​​e chamativos. Além disso, são uma das únicas fórmulas que proporcionam um acabamento brilhante (não cintilante).

12. Caneta Chanel Shadow e Contour Toal Douner

Chanel Caneta sombra e contorno Número de tons: 8 Finalizado: Fosco, brilhante Graças a uma fórmula rica à base de Kohl e uma ponta cônica, esses bastões de sombra também podem ser usados ​​para uma aplicação mais precisa, semelhante a um delineador, ou para esculpir sutilmente o contorno dos olhos. Eles são tão versáteis que estou inclinado a dizer que, depois de adquirir um, você nunca mais olhará para trás.

13. Stick Shadow Sobre

Número de tons: 16 Finalizado: Fosco, brilhante Se você está procurando cores vibrantes ou acabamentos de alto impacto, os bastões de sombra do Face verificam praticamente todas as caixas – suas opções variam de um azul celeste perolado a um amarelo rico e brilhante. Eles são bem avaliados, principalmente por quem busca um longo tempo de uso.

Imagem de abertura: @picante.mayo