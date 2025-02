"Eu tinha vergonha de me sentir mal": Simona Cavallari, o drama após o nascimento

Caterina Balivo Bem -vindo um O momento certo Simona Cavallari. A atriz disse aos espectadores RAI 2 o período mais difícil de sua vida: a segunda gravidez. “Dois filhos depois de um ano? Foi muito difícil, fiz a cesariana porque tive alguns problemas depois do primeiro – a Showgirl conhecida. Daniele pode sair mais do que eu … Foi difícil Porque eles eram quase como gêmeos, mas talvez ainda pior porque tinham necessidades diferentes, Um período difícil“.

A segunda gravidez foi um trauma para Simona Cavallari. E ele não permitiu que ela pedisse ajuda das pessoas mais próximas a ela. “Eu me senti sozinho, abandonado – Ele revelou – mesmo quando sinto histórias sobre mulheres que dão à luz e muitas esperam que você seja feliz com a violência; Também está envergonhado estar doente Então eu não pedi ajuda imediatamente, mas então – ele acrescentou – Eu fiz isso com minha força“.





A atriz também indicou que ela havia feito isso Medo de ser ruim Dos outros. E por esse motivo, ele não pediu ajuda a ninguém. “Uma pessoa me disse:” As mães africanas não estão deprimidas “, como se tivessem que dizer que esse luxo não pode ser oferecido … Então, depois de alguns anos desculpar-se Porque ela passou lá “, concluiu.