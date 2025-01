"Eu traí minha esposa. Quando ela morreu…": É verdade, a confissão dramática de Memo Remigi

Reme você mesmo confessa diante dos microfones do Verissimo, o programa do Canale 5 apresentado por Silvia Tofanin. Entrevista em que Remigi falou principalmente sobre sua esposa: “Cometi muitos erros na minha vida, mas ela é uma mulher que sempre deixou a porta aberta e me deu a oportunidade de corrigi-los de uma forma ou de outra. Tive consciência dos desvios no meu amor porque nunca criei família, me comportei corretamente. Os relacionamentos terminaram porque não consegui dar continuidade na história de amor”.

E ainda: “Mas em algum momento minha esposa não aguentou mais e nos separamos. Ela pegou minhas malas e jogou fora. algumas coisas estúpidas, mas sempre pedia desculpas. Não conseguia me conter em minhas paixões amorosas. Me deixei envolver em certas situações que você nem tem desculpa para a pessoa mais importante da sua vida.

Finalmente a revelação de um momento doloroso: “Agora que ela se foi, examino minha consciência e me pergunto por que a machuquei tanto? O que mais me dói é que não consegui cultivar minha vida com ela, nunca pensei que ela me abandonasse e quando ela deixou o mundo caiu em cima de mim. Achei que minha vida havia acabado. Em vez disso, me chamaram para uma entrevista na televisão e quando cheguei a Roma me colocaram em um hotel na via Santa Lúcia, onde nasceu o nome de mulher de minha casa. no momento em que fiz essa entrevista e falei sobre ela.”