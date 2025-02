Eu usava esse cardigã alto em Milão – todos me perguntaram de qual designer ele veio

Discuste, educado, minimalista – estes são a pedra angular da minha estética pessoal. A calma da moda é um tema que adotei totalmente, enfatizando um estilo simplista que parece muito alto, qualquer que seja o preço. Em relação a mais estilos surdos que não se baseiam em cores fortes ou enfeites extravagantes, os melhores detalhes do corte, silhueta e tecido são ainda mais importantes para manter um sentimento alto. Pode ser fácil supor que esses detalhes do design também sejam entregues com um preço alto correspondente, mas, como editor -in -FOOP de compras, uma das minhas habilidades específicas é caçar peças refinadas na rua principal. Durante uma recente viagem a Milão, uma nova adição ao meu guarda -roupa me deu mais elogios e perguntas sobre a origem desta peça do criador. De fato, é o Ninguém é o cardigã longo de uma linha.

(Crédito da imagem: @florriexander)

Você provavelmente já conhece o filho de alguém pela seleção de vestidos elevados, mas os iniciados da moda sabem que é uma marca que pode fazer tudo. Por exemplo, este cardigã polido. O que o torna uma adição tão elevada a qualquer guarda -roupa é a abordagem considerada no design.

À primeira vista, é um cardigã preto clássico, mas a razão pela qual ele tem um apelo alto é os detalhes considerados. O decote arredondado é incrivelmente elegante, de acordo com um punhado de botões que são colocados de perto não apenas como um detalhe do design, mas também significa que o tricô não será lacuna e pode ser usado sozinho. A silhueta ajustada é incrivelmente lisonjeira com uma bainha dividida que ataca exatamente onde seus jeans ou saias altos caem, desencadeados em uma silhueta de longa linha que instantaneamente traz uma vantagem chique a uma cápsula tão

A atração adicional está em facilidade de estilo. Enquanto eu gostaria de passar horas preparando uma olhada todos os dias, os requisitos reais que as roupas altas atendem em um tempo muito mais curto, e essa malha já acabou sendo uma parte versátil e elegante que trarei repetir por anos.

Agora é hora de conhecer o cardigã do filho de qualquer pessoa em questão e explorar 4 maneiras de estilizá -lo no momento.

4 maneiras de estilizar o cardigã LONGLINE do filho da pessoa

1. Cardigan + jeans largos + treinadores retrô

(Crédito da imagem: que carrega o Reino Unido)

Criança nobodys Cardigan preto longo longo O comprimento das mangas também é perfeito.

Arket Jeans a granel nas nuvens Esses jeans largos aparecem em tantos guarda -roupas da editora.

Sesano Agathe – colar de ouro Não durma na seleção de jóias muito elegantes de Sezane.

polonês Número Dix – Black texturizado Com comprimentos de alça ajustáveis, existem maneiras diferentes de usar essa bolsa fácil do dia a dia.

Adidas Originals SL 72 tênis de concha e camurça presos com crochê Até os minimalistas adicionam toques de vermelho aos seus armários.

2. Cardigan + mini -saia + mulas elegantes

(Crédito da imagem: que carrega o Reino Unido)

Criança nobodys Cardigan preto longo longo A composição do tecido também parece extremamente prêmio.

Cos Painel de minissaia online Uma minissaia fácil que você usará ao longo das estações.

JW PEI Harlee – bolsa de ombro claret A forma! A sombra! Isso foi diretamente para a minha cesta.

E outras histórias Brincos em seixos esculpidos Para 2025, as silhuetas ousadas são uma tendência nas joias -chave.

Manolo Blahnik Maysale 50 muco em camurça de moeda Essas mulas elegantes pretendem levantar roupas por anos, até décadas.

3. Cardigan + calça personalizada + balé

(Crédito da imagem: que carrega o Reino Unido)

Criança nobodys Cardigan preto longo longo Até jeans e apartamentos parecem ser considerados com esse tricô.

Cos Grandes calças personalizadas Cantamos frequentemente os louvores da costura COS.

Miu Miu entre óculos de sol Óculos de sol impressionantes podem ser encontrados na minha bolsa o ano todo.

Eu tentei e posso confirmar que eles são tão confortáveis ​​quanto chiques.

4. Cardigan + leggings + botas de joelho

(Crédito da imagem: que carrega o Reino Unido)

Criança nobodys Cardigan preto longo longo Um tricô que aumentará em todas as ocasiões.

Bottega Veneta Ciao ciao de mulheres de preto Atualmente no topo da minha lista de desejos.

Ler Rio Jersey Leggings Traga leggings confortáveis ​​para um espaço muito alto.

Traga suas peças mais simples para todos os novos picos com jóias impressionantes.