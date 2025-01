"Eu vejo você um pouco deprimido". Totaro está zombando de Friedman? E o tumulto irrompe | Olhar

O assentamento de Donald Trump aquece a alma. Isso acontece com Terça-feiradurante o episódio de 21 de janeiro. Aqui Alan Friedmanum jornalista americano que está na Itália há algum tempo não faz nada além de gritar sobre o perigo. Uma circunstância que leva à hilaridade Aquiles Totaro: “Você está infeliz porque Giorgia Meloni está governando na Itália, mas também porque Trump está na América… Vejo você um pouco deprimido, então fique mais alegre.”

Palavras, as do ex-senador dos Irmãos da Itália, que não agradam aos envolvidos: “Sou jornalista, não tenho problemas. Trump? Ele é um fora-da-lei e um mau presidente”. ‘Você deve se perguntar por que os americanos votaram em Trump – continua Totaro –. E é a mesma razão pela qual votaram pela direita na Itália. Deixe-me dar um exemplo: aqui você está criminalizando o fato de Trump querer atacar o crime. Mas nós aqui na Itália temos uma esquerda que muitas vezes defende aqueles que atacam a polícia e os carabinieri”.





Mais uma vez é pergunta e resposta: “Mas o que você diz? – pergunta o jornalista no estúdio La7 -. Quem é você? Não te conheço”. Pouco antes disso, Friedman tornou-se protagonista de outro acalorado debate com Gianni Scipione Rossi. Mais uma vez a vitória do magnata é central. É por isso que Friedman diz que “chora pelo meu país, pelo que vai acontecer. Tenho orgulho de ser americano”.