‘Eu vi meu pai ser arrastado até a morte na Hungria’: homem que escapou dos nazistas relembra o horror antes do Dia em Memória do Holocausto

O mundo celebrará o Dia em Memória do Holocausto na segunda-feira, 27 de janeiro, para lembrar os milhões de pessoas que foram assassinadas pelos nazistas em várias câmaras de gás na Alemanha e na Áustria. A maioria dos mortos eram judeus e outras vítimas incluíam polacos, ciganos e sinti, prisioneiros de guerra soviéticos e homossexuais.

Existem várias histórias de terror contadas por sobreviventes do Holocausto nos campos de extermínio de Auschwitz e Mauthausen. Um desses sobreviventes é Tomi Komoly, que escapou dos nazistas quando criança. Komoly recebeu a Medalha do Império Britânico em 2020 por seu trabalho com o Holocaust Educational Trust.