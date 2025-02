Eu vi tudo o que preciso ver – essas 27 descobertas da Spring Of Shopbop e Banana Republic não podem ser perdidas

Temporada após temporada, estou horrorizado (dramático, eu sei) ou agradavelmente surpreso ao ver o que as tendências respeitam as massas. Surpreendentemente, não estou chateado com o que vejo ocorrendo nesta primavera. “Chic Bag Charms” é uma frase que eu nunca teria pensado em sair da minha boca, mas Wandler tornou isso possível. E lutei contra o retorno do jeans mais fino no começo, mas agora me encontro pronto para beijar mais estilos ajustados. A moral dessa história de longo prazo é que eu nunca sei o que os recém-chegados mudarão de idéia e, desta vez, encontrei 27 peças que fizeram exatamente isso. Bermudas shorts, metais mistos, jeans mais finos e sim, os encantos de bolsa são apenas alguns exemplos de chegadas da primavera que eu nunca pensei em Cosign. Continue rolando para ver o que mais o corte.

República da Banana Camisa de cintura apertada de popelina Eu enfrentei qualquer botão branco de grandes dimensões nesta primavera.

A busca por uma camurça e uma bolsa de alça de ombro crescente termina aqui.

Eu estava cauteloso com a tendência do charme da bolsa até que Wandler os lançasse.

A primeira de muitas compras da Adidas que eu imagino.

República da Banana Blazer refinado fino Por mais que eu goste dos meus blazers de estilo masculino vintage, esse estilo mais fino continua a atrair minha atenção.

República da Banana Grand Height Calças Estou procurando novas maneiras de estilizar meus suéteres creme, e essas calças são as primeiras da minha lista de compras.

Agora que começamos a misturar os metais, nunca vou parar.

República da Banana Lei dos anos 90 em alturas altas Você não vai me pegar em jeans skinny, mas você vai Encontre -me em um ajuste mais fino dos anos 90.

Rixo Cardigã de mistura de lã Aara Recentemente, comprei este cardigã e estou triste por não deixar a loja com mais cores. Peso e tecido também são perfeitos para a primavera.

Nós libertamos Shorts du Montana Eu nunca pensei em dizer isso, mas estou pronto para carregar shorts das Bermudas novamente.

Uma nova iteração fascinante de samba.

Madewell Trincheira única no peito Perfeito para toda esta chuva de primavera.

Por antropologia A saia deslizante do Tilda Knee Comprimento: Edição do acabamento de renda Um toque de amarelo faz uma boa espera.

As costuras me venderam aqui.

John Hardy Anel de seixos de prata esterlina Além dos metais mistos, não posso ter jóias esculturais suficientes.

Pessoas livres Mini vestido de Harlow Eu imagino este vestido com sandálias de pescadores e meias de tripulação.

FREDA SALVADOR Pescador sérico

Antropologia Saco de ombro leste-oeste

Outro charme de bolsa com o qual estou a bordo.

Pessoas livres Reggie Blazer

República da Banana Saia longa de cetim midi midi Outra peça de superposição inteligente.

Birkenstocks tem uma certa competição.

Especificações Óculos de sol Starlight Estes se assemelham ao estilo Gucci cada ator em Love Island (Reino Unido) Porta – Nicho de referência, eu sei.

Reforma Top Simonette Se você compra uma coisa a esse respeito, seja isso bem.

Nós libertamos Aster Jean com Aster Não há nada melhor do que uma cintura longa e longa, alta, fina, dos anos 90 por menos de US $ 100.

A Adidas disse: “Blush para a primavera!”