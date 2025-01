"Eu vou te contar que tipo de homem Fabio Fazio realmente é": Littizzetto desintegra o mestre vermelho

Está tudo pronto para o episódio de domingo, 19 de janeiro Como está o tempo?no Canale Nove, que promete ser recheado de entrevistas com Papa Francisco ee Cecília Salao jornalista italiano foi mantido refém por quase três semanas Irã. Enquanto isso ela é a companheira do anfitrião, Luciana Littizzettopara aquecer o clima.

Entrevistado por Corriere della Seraa comediante de Torino compartilhou algumas joias sobre o relacionamento que a conecta com Fazio há vinte anos: “Nosso relacionamento é uma ligação sentimental no sentido clássico da palavra. muitas falhasdeveríamos fazer um especial para listar todos eles. E então é alguém que explica as coisas para vocêmesmo que você já os entenda. Ela é mais forte que ele. De vez em quando ele me diz que sou igualzinho à esposa dele: ela é encantadora e muito paciente. Significa que sou como eles porque tolero isso.”





Depois Lucianina fica mais séria ao falar de sua infância: a ironia, explica ela, “era uma forma de sobrevivência” no internato de freiras que frequentava. “O riso era o único antídoto para tolerar certos fechamentos. E depois ensinei durante nove anos: no fundo é como estar num palco, é preciso fazer-se ouvir e manter viva a atenção, despertar o interesse das crianças. Fiquei mais velho, conseguia sentar, até deitar um pouco, mas na realidade não é assim. Fazer rir não é fácil. E lidar com uma realidade tão espinhosa e complexa, tão complicada de ler, garante. você trabalha duro para encontrar as ideias certas.”





Há um ano, a mudança de Rai para Nove: “Aqui me sinto mais tranquilo, mas às vezes sou eu que me paro, faço isso por mim: posso fazer isso sem ser violento. ” De forma um tanto surpreendente, ele revela como na tão discutida despedida do Viale Mazzini, ‘o que aconteceu não foi óbvio: dos dois, eu era o que estava mais inclinado a sair, enquanto Fabio hesitava, até porque sempre trabalhou na prisão . Rai. Não era certo que o público nos seguiria, não pensávamos que fosse esse o caso.”