"Eu vou te dar …"” "Podemos falar sobre isso": Memo Remigi e Mara Venier, Sideral Frost no domingo

Como todos os domingos, estamos aqui Domingo em O reino em Rai 1 de Mara VenierUm episódio que se destinava ao ameaçador SanRemo Festival: relacionado ao famoso evento musical no estúdio. Sob isso, o compositor Você mesmo fazerconhecido por músicas de sucesso e ser a voz de Gigio de mouse. E o memorando Remigi não se decepcionou como sempre, entre momentos engraçados e sentidos duplos.

Ao apresentar Remygi, o apresentador elogiou sua forma física (Ele tem a beleza de 87 anos, lindamente ganhou) E lembrou -se de que eles podem permanecer em excelente estado graças ao esporte. Então tia Mara pediu ao cantor que se apresentasse Eu vou te dar maisUm de seu grande clássico. Mas antes da implementação, ele perguntou se ele tinha um parceiro hoje: para a resposta negativa, ele perguntou Se ele quer que alguém esteja de lado de novoLembre -se de que seu grande amor sempre continua sendo sua esposa desaparecida. Ao convidá -lo a olhar para ela nos olhos, ele criou um momento de vergonha e depois resultou em um sorriso compartilhado.





Então a performance, na qual Remigi mudou algumas estrofes da música para dedicá -las ao apresentador, cantando: “As palavras são palavras e você, Mara, não pode acreditar em mim” e “eu te darei mais, Mara, garanto que mais garanto e cada vez mais “, que Mara Venier indica. Surpresa da dedicação, O apresentador o alcançou no meio do palco; Remigi agarrou a mão dela e a olhou nos olhosE as piadas acrescentaram: “Podemos falar sobre isso!”. Ambos quebraram risos e deram ao público um momento de cumplicidade grande e divertida.