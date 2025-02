Comando central dos EUA (UU. (Centcom) no domingo, ele matou uma operação de alto nível de um AL-QAEDA-FILIDO Grupo terrorista na Síria.

“Em 15 de fevereiro, as forças do Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM) fizeram um ataque aéreo de precisão no noroeste da Síria apontando e matando um funcionário sênior de finanças e logística da Organização Terrorista de Hurras al-Din (HAD), um afiliado de Al- A Qaeda, “disse Centcom”, disse Centcom em comunicado.

O ataque aéreo fazia parte do compromisso contínuo da Centcom com seus parceiros na região de interromper e degradar “os esforços do terrorista para planejar, organizar e realizar ataques contra civis e militares dos Estados Unidos, nossos aliados e nossos parceiros em toda a região e além. ” Foi adicionado.

“Continuaremos a perseguir incansavelmente os terroristas a defender nossa terra natal e pessoal aliado e associado na região”, disse Centcom, general Michael Erik em Kuri.