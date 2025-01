EUA aumentam recompensa para presidente venezuelano para US$ 25 milhões enquanto Maduro assume terceiro mandato

Os Estados Unidos aumentaram a recompensa por informações que levem à prisão do presidente venezuelano Nicolás Maduro para US$ 25 milhões na sexta-feira, quando ele tomou posse para um terceiro mandato.

A administração Biden também está aumentando a recompensa por informações que levem à prisão do Ministro do Interior e da Justiça da Venezuela, Diosdado Cabello, para US$ 25 milhões no âmbito do Programa de Recompensas de Narcóticos do Departamento de Estado, anunciou o porta-voz do Conselho de Segurança Interna, John Kirby. Uma nova recompensa de 15 milhões de dólares é oferecida ao ministro da Defesa, Vladimir Pedrino.

A administração também sancionou sete novos indivíduos, elevando para 187 o número de funcionários venezuelanos sob sanções económicas dos EUA, além de quase 2.000 outros que estão sujeitos a restrições de visto.

“Estamos a tomar estas medidas juntamente com ações semelhantes tomadas pelo Canadá, pela União Europeia e pelo Reino Unido, para demonstrar uma mensagem concertada de solidariedade com o povo venezuelano e para elevar ainda mais os esforços internacionais para manter a pressão sobre o Sr. Maduro e os seus representantes.” Kirby disse aos repórteres durante um briefing virtual.

Maduro venceu as eleições de julho de 2024 com 51,2% dos votos, segundo o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, embora os candidatos da oposição Edmundo González e María Corina Machado tenham rejeitado os resultados.