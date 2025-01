EUA expressam preocupação com atividade cibernética maliciosa da China

Secretário do Tesouro dos EUA Janete Yellen expressou preocupação na segunda-feira sobre China atividade cibernética “maliciosa”.

Yellen “expressou séria preocupação com a atividade cibernética maliciosa de atores patrocinados pelo Estado da República Popular da China e seu impacto na relação bilateral”, disse o Departamento do Tesouro em comunicado após uma reunião virtual entre o secretário e o vice-primeiro-ministro chinês. ministro. Ele vive.

Os dois responsáveis ​​discutiram a evolução económica, com Yellen a expressar preocupação com as políticas e práticas não comerciais da China e com o excesso de capacidade industrial.

“Isso sublinhou as consequências significativas que as empresas, incluindo as da China, enfrentariam se fornecessem apoio material à guerra da Rússia contra a Ucrânia”, disse o departamento, acrescentando que a chamada virtual foi “franca, perspicaz e construtiva”.