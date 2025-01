EUA: Meloni chegou a Washington, uma cidade bloqueada para a posse de Trump

Washington, 20 de janeiro (Adnkronos) – Giorgia Meloni chegou a Washington à noite. O primeiro-ministro, tal como os muitos apoiantes de Maga que afluíram à capital norte-americana, foi recebido pelo frio congelante que envolveu a cidade na véspera do dia da tomada de posse de Donald Trump.

Esta manhã estará entre os convidados de honra o Primeiro-Ministro, o único líder europeu a ter recebido um convite direto, na cerimónia de tomada de posse do Presidente dos EUA. Todos os olhares estarão voltados para o possível encontro com Trump, vinculado ao estrito protocolo de um evento complexo que culmina às 12h00 locais (18h00, hora italiana), quando o presidente recitará o juramento ritual e tomará posse.

Para um encontro pessoal, o melhor momento pode ser após a assinatura dos documentos executivos ou, à tarde, no baile reservado aos convidados, VIPs e apoiadores de Trump. Entretanto, medidas de segurança foram postas em prática durante a noite em toda a área, desde a Casa Branca até ao Capitólio, com barreiras metálicas, cabeços de betão e cavalos frísios a fechar as ruas.

(Adnkronos) – Qualquer coisa que, como o preço dos quartos de hotel subindo para pelo menos 5-600 dólares por noite, não desanimou o povo Maga, que continuou a festejar até altas horas da noite nas discotecas em redor da Pennsilvanya Avenue e ‘Make America Chapéus, cachecóis e broches da Great Again.

Ao fundo, desde as esquinas ocupadas por vendedores de gadgets até às salas cheias de fãs de Trump, a música dos Village people, uma verdadeira banda sonora da marcha triunfal do novo presidente desde os dias da campanha eleitoral até ao dia da tomada de posse.