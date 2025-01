EUA: Meloni voa para Washington para ver Trump, os olhos do mundo, no dia da posse em Gelo/Adnkronos

Roma, 18 de janeiro (Adnkronos) – Min 12, min 7. Os olhos de Giorgia Meloni pela primeira vez não estão focados nas sondagens, na distribuição ou nos números económicos. Mas na previsão do tempo e nas temperaturas esperadas em Washington, onde uma explosão ártica é esperada na segunda-feira. Isso não impediu a primeira-ministra de confirmar a sua presença no dia da posse de Donald Trump.

Encontro ao meio-dia no Capitólio para uma cerimónia de posse do Presidente eleito, que contará com um grupo exclusivo de convidados de Trump, começando por Meloni. Que volta a encontrar-se com o presidente americano poucos dias depois da blitz em Mar a Lago, que acabou por ser a chave para a libertação da jornalista Cecilia Sala.

Excepcionalmente, devido ao frio, a cerimónia de inauguração, incluindo juramento e desfile, decorrerá no interior e não no icónico local com a escadaria da Frente Oeste do Congresso ao fundo. Trump decidiu sozinho. Para encontrar tal precedente, temos de recuar a 1985, quando Ronald Reagan chegou ao poder, numa Washington muito fria. (continuação)

(Adnkronos) – A data da cerimônia (20 de janeiro) e o horário (12h) sempre foram os mesmos, conforme determina a Constituição para o início de novos governos. O programa é restrito e complexo, com cerca de 250 mil pessoas presentes na cerimônia, e incluirá primeiro uma missa na Igreja Episcopal de São João na segunda-feira.

Depois, Trump e sua esposa Melania estarão na Casa Branca para tomar chá com Joe Biden e a primeira-dama Jill. O presidente cessante acompanhará então o seu sucessor ao Capitólio. Às 9h30, a artista country Carrie Underwood, estrela do show de talentos American Idol, cantará “America the Beautiful”. O prazo para entrada na cerimônia abre às 11h30. A tomada de posse de Trump está marcada para o meio-dia (18h00 em Itália), e eu entregarei a fórmula ritual às mãos do juiz do Supremo Tribunal, Brett Kavanaugh.

“Juro solenemente que apoiarei e defenderei a Constituição dos Estados Unidos contra todos os inimigos, nacionais e estrangeiros”, é o início da fórmula saudada pelo hino nacional e pelas salvas de canhão. Depois, o primeiro discurso do novo presidente e a assinatura dos documentos de nomeação, memorandos e várias ordens executivas estavam em pleno andamento.

(Adnkronos) – Seguido do primeiro almoço oficial com convidados e líderes de instituições e do Congresso dos EUA no Salão das Estatuárias do Capitólio. Às 15h00, depois de Trump ter revisto os militares, teve lugar o desfile presidencial que, novamente por causa do frio, foi transferido da Avenida Pensilvânia para a arena Capital One, onde jogam os Wizards, estrelas da NBA em Washington.

Uma vez na Casa Branca, três bailes oficiais aguardam Trump, onde ele fará discursos: Commander in Chief Ball, Liberty Inaugural Ball e Starlight Ball. Este último é o mais glamoroso e conta ainda com a participação de VIPs, apoiadores de Trump, ao som da galera do Village, entre outros. Outros artistas escolhidos para se apresentar nas diversas cerimônias incluem Kid Rock, Billy Ray Cyrus, Jason Aldean e Rascal Flatts.

Falando em convidados e VIPs, todos os ex-presidentes dos EUA são esperados na cerimônia (Obama não estará acompanhado de Michelle). Deve-se notar que Trump desertou há quatro anos. A maior parte são os grandes nomes do Vale do Silício e generosos apoiadores do novo presidente: Mark Zuckerberg (Meta), Jeff Bezos (Amazon), Chew Shou Zi (TikTok), Tim Cook (Apple), Sam Altman (Open Ai), Sundar Pichai (Google) e claro Elion Musk. Quanto aos políticos, além de Meloni, também estão na lista o presidente argentino, Javier Milei, o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, e o presidente de El Salvador, Nayib Bukele. O presidente chinês, Xi Jinping, destinatário de um convite, enviará um delegado.