EUA. Notícias do mundo

Nueva Delhi: Os Estados Unidos identificaram mais 487 índios que vivem ilegalmente no país, os quais serão deportados em breve, anunciou o governo central na sexta -feira. Indo a uma entrevista coletiva, o secretário de Relações Exteriores Vikram Misri confirmou que as autoridades dos EUA notificaram Nova Délhi sobre esses supostos cidadãos indianos, que receberam ordens finais de eliminação.

“Fomos informados de que existem 487 supostos cidadãos indianos com ordens finais de eliminação”, disse Misri, acrescentando que o número pode aumentar à medida que mais detalhes surgem. No entanto, os Estados Unidos ainda não forneceram informações específicas sobre outras pessoas que enfrentam deportação.

Este anúncio ocorre semanas após um avião militar americano que transporta 104 migrantes deportados desembarcaram em Amritsar em 5 de janeiro. A deportação em massa, uma das maiores nos últimos anos, faz parte da repressão contínua dos Estados Unidos contra imigrantes ilegais.

Segundo os relatos, os deportados tentaram entrar nos Estados Unidos por meios não autorizados. Vários deles alegaram maus -tratos, alegando que suas mãos e pernas foram acorrentadas ao longo da viagem e só foram descartadas pelo pouso em Amritsar.

O governo indiano levantou preocupações sobre os relatórios de tratamento difícil de cidadãos indianos deportados. Misri reconheceu o problema, descrevendo -o como “preocupação válida”, e disse que o governo o levaria às autoridades dos EUA.

“O Ministro das Relações Exteriores (EAM) chamou a atenção para procedimentos operacionais padrão seguidos pelas autoridades de imigração e conformidade dos Estados Unidos (ICE) dos Estados Unidos. Embora esses procedimentos estejam em prática há muito tempo, eles serão discutidos preocupações sobre o uso de restrições com o lado americano “, disse Misri.

Mais de 15.000 indianos deportados dos Estados Unidos desde 2009. Segundo o ministro de Relações Exteriores, S Jaishankar, um total de 15.668 imigrantes indianos ilegais foram deportados pelos Estados Unidos desde 2009.

Falando em Rajya Sabha, Jaishankar declarou que o processo de deportação está em andamento há anos e não é um novo desenvolvimento. Além disso, ele explicou que o ICE segue diretrizes específicas, incluindo o uso de restrições durante os vôos de deportação.

“O procedimento operacional padrão para deportações por gelo, efetivo desde 2012, fornece o uso de restrições”, afirmou. No entanto, ele esclareceu que mulheres e crianças não são restritas e os deportados recebem alimentos, cuidados médicos e outras necessidades durante o tráfego.

A Índia continuará participando conosco no processo de deportação. À medida que as deportações em massa aumentam, o governo indiano garantiu que está monitorando o tratamento de seus cidadãos e continuará interagendo com as autoridades dos EUA para garantir que sua dignidade e direitos sejam mantidos durante o processo.

Com as últimas 487 deportações, as preocupações sobre as políticas de imigração, os direitos humanos e as relações diplomáticas entre a Índia e os Estados Unidos permanecem focados.