EUA Notícias do mundo

Famílias de reféns israelenses se reuniram perto da Casa Branca, em solidariedade e pedindo a libertação de seus entes queridos antes de uma reunião entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu.

A multidão se reuniu em grandes quantidades para exigir o lançamento dos reféns.

Uma das mulheres compartilhou sua experiência pessoal de cativeiro, explicando que ela havia sido sequestrada de sua casa em 7 de outubro e foi mantida em cativeiro por 55 dias pelo Hamas, medo, fome e tormento duradouro. “Mas eu fui um dos sortudos. Cheguei no primeiro acordo. Meu parceiro, Kill, não o fez. Eles matam ainda estão lá. 79 reféns ainda estão lá”, disse ele.

Ela acrescentou: “Eu vivi essa dor. Eu sei o que está acontecendo agora”.

Ele ligou para o presidente dos Estados Unidos, dizendo: “Presidente Trump, eu sei que você não se afasta. Eu sei que você não para até que o trabalho termine. E é por isso que estou implorando a você. Não como político, Mas, como alguém que já mostrou ao mundo como a liderança é verdadeira.

Ela acrescentou: “Você é o único que pode impedir que isso aconteça. Por favor, Presidente Trump, não os deixe esquecer. Não deixe Matán morrer no escuro. Você já fez o impossível. Agora estou cercando que você termina O que você começou.

A multidão respondeu com músicas de “Bring deles para casa agora!”

Antes da reunião com o presidente Trump, o escritório israelense do primeiro -ministro Benjamin Netanyahu publicou em X uma imagem do primeiro -ministro que se prepara para as discussões.

No início do domingo, o escritório do primeiro -ministro israelense compartilhou sua declaração antes da chegada aos Estados Unidos.

“Nesta reunião, discutiremos questões importantes, problemas críticos enfrentados por Israel e nossa região: vitória sobre o Hamas, alcançando a libertação de todos os nossos reféns e lidando com o eixo terrorista iraniano em todos os seus componentes, um eixo que ameaça Paz de Israel, O Oriente Médio e o mundo inteiro “, citou o Gabinete do Primeiro Ministro citando o primeiro -ministro israelense.

As decisões que tomamos na guerra já mudaram a face do Oriente Médio. Nossas decisões e a coragem de nossos soldados redesenharam o mapa. Mas acho que o trabalho em estreita colaboração com o presidente Trump, podemos atraí -lo ainda mais e para melhor “, acrescentou a declaração.