EUA: Pelo menos 9 pessoas mortas em Kentucky, na Geórgia, após uma poderosa tempestade | Notícias do mundo

Pelo menos oito pessoas morreram depois que uma poderosa tempestade varreu o Kentucky, o que resultou em inundações que inundaram estradas e casas, anunciou o governador Andy Beshear no domingo. Um funcionário disse que uma pessoa morreu na Geórgia, informou a CNN.

Beshear disse que os atendentes de emergência estão em fase de busca e resgate e fizeram mais de 1000 resgates em mais de 24 horas. Ele chamou a tempestade como “um dos eventos climáticos mais graves que tratamos em pelo menos uma década”.

Vários estados imagens de vídeo mostraram veículos submersos em águas de inundação, árvores e casas demolidas inundadas com relatos de estradas, empresas e casas inundadas no Tennessee, Kentucky e Virgínia.

Segundo as autoridades, os níveis de água atingiram os máximos históricos em Kentucky quando a tempestade ganhou impulso no sábado. Beshear enfatizou o domingo que teve um impacto “maciço” no estado e mencionou “centenas de resgate de água” e “múltiplas mortes”, disse a CNN.

Em uma publicação compartilhada em X, Andy Beshear declarou: “Precisamos que os Kentuckianos permaneçam alertas. Há mais de 300 fechamentos de estradas, com líderes @kytc que dizem que o impacto em todo o estado é histórico. De deslizamentos de terra em terra no Oriente Para a neve no oeste, o oeste, a situação é perigosa.

O governador de Kentucky disse que as mortes incluem pelo menos um filho. Ele disse: “Acreditamos que esse número crescerá”. Ele instou o povo do Kentucky a ficar fora das estradas e disse que os acidentes com veículos automotores estavam por trás de várias mortes.

Beshear declarou um estado de emergência para Kentucky antes da tempestade na sexta -feira. Agradeceu ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por aprovar a declaração federal de desastres, disponibilizando os fundos de ajuda federal para as regiões afetadas.

No domingo, o diretor de gerenciamento de emergência do Kentucky, Eric Gibson, disse que o evento climático severo “continuará por vários dias”. Beshear alertou para as inundações contínuas nos próximos dias. Ele disse que a Agência Federal de Gerenciamento de Emergências está no local em Kentucky, juntamente com 146 soldados e aviadores da Guarda Nacional do Kentucky.

A evacuação foi causada devido a intensas chuvas e inundações. Além disso, centenas de milhares de clientes em vários estados enfrentaram quedas de energia. Emergências e avisos de inundações repentinas para partes da Virgínia Ocidental, Virgínia, Tennessee, Kentucky e Arkansas foram emitidas até domingo de manhã.

Os relógios de inundação em algumas das partes continuarão até segunda -feira. No sábado, vários avisos de tornados foram emitidos no Mississippi, Alabama e Tennessee, antes da tempestade entrar na Geórgia no domingo.

De acordo com o PowerOutage.us, a partir das 14:20 ET, pelo menos 108.028 clientes na Geórgia, 75.724 no Alabama, 61.637 no oeste da Virgínia, 61.520 na Virgínia, 29.628 em Kentucky foram desmontados. Os sistemas de água em Kentucky também foram afetados por inundações extremas.

De acordo com o comunicado de imprensa do Gabinete do Governador, 9.800 conexões de serviço estavam sem água e 21.000 estavam sob avisos de fervendo a água no domingo. De acordo com o comunicado de imprensa, 100 moradores de uma casa de Kentucky foram evacuados para uma igreja local, informou a CNN.

O governador da Virgínia, Glenn Youngkin, disse no domingo que havia feito grandes desastres emitidos a Trump, citando “danos significativos que afetam as linhas de vida da comunidade”. Uma repentina emergência de inundação para Tazewell, Mercer e Summers na Virgínia foram emitidos, onde os resgates rápidos foram realizados desde sábado.

Uma casa idosa em Red Boiling Springs, o Tennessee foi forçado a evacuar os residentes no sábado devido ao aumento da água, de acordo com os serviços médicos de emergência do Condado de Macon. O Condado de EMS disse que várias agências ajudaram 52 moradores com segurança a outra instalação, onde permanecerão até que os níveis de água voltem. De acordo com a Virginia Task Force 4, pelo menos 51 pessoas, 17 cães e oito gatos foram resgatados durante a noite na área de Richlands, Virgínia.

Um morador de Manchester, Kentucky, 73 anos, morreu na área de Horsek Horsek depois de ser varrido pelas águas das inundações na noite de sábado, segundo as autoridades. O homem de 73 anos estava dirigindo na Kentucky Highway, de acordo com o escritório forense do condado de Clay. Falando à CNN, o escritório forense disse que foi transportado pelas fortes correntes depois de deixar o veículo.

Mais duas pessoas morreram em Kentucky depois que um veículo foi varrido no meio de inundações repentinas no Condado de Hart por volta das 22h30 (horário local) no sábado, de acordo com um relatório do Serviço Meteorológico Nacional. Uma pessoa morreu na área de Grove Park, em Atlanta, durante a noite, quando uma grande árvore caiu em uma casa no meio de uma “tremenda atividade de trovoadas” na área, de acordo com o Departamento de Bombeiros de Atlanta, Scott Powell.

Ele disse que as unidades de bombeiros responderam a uma ligação feita pouco antes das 5 da manhã (horário local) e encontrou uma pessoa presa na casa. Ele disse: “Houve uma operação prolongada para eliminar essa pessoa. Infelizmente, resultou em mortalidade”, de acordo com o relatório da CNN.

A tempestade parece que diminui na segunda -feira. No entanto, partes dos Grandes Lagos podem ser enterradas pela neve do efeito do lago em seu caminho. Mais de 10 milhões de pessoas nos Estados Unidos permanecem sob um aviso de tempestade de inverno que durará até segunda -feira de manhã do norte do estado de Nova York até a Nova Inglaterra.