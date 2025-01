EUA querem fortemente extensão do cessar-fogo entre Israel e Hezbollah: Casa Branca

A Casa Branca expressou na sexta-feira um forte desejo de prorrogar o acordo de cessar-fogo entre Israel e o grupo libanês Hezbollah, que expirará em algumas semanas.

“Temos todo o interesse na continuação do cessar-fogo para além dos 60 dias, e estamos a trabalhar arduamente através dos canais diplomáticos, e agora podemos trabalhar com um novo presidente do Líbano para ver se podemos, você sabe, se podemos ver que isso acontece ”, disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, aos repórteres.

“Estamos absolutamente trabalhando para ver se este cessar-fogo pode continuar”, acrescentou.

Seis pessoas morreram na sexta-feira quando um drone israelense atacou um veículo na cidade de Tayr Debba, no sul do Líbano, marcando a mais recente violação do acordo de cessar-fogo assinado em 27 de novembro.

O acordo visava pôr fim a mais de 14 meses de combates entre o exército israelita e o grupo Hezbollah desde o início da guerra de Gaza, em Outubro de 2023. Faltam cerca de duas semanas para os seus termos.

Ao abrigo do cessar-fogo, Israel deve retirar as suas forças a sul da Linha Azul (uma fronteira de facto) por fases, enquanto o exército libanês deve posicionar-se no sul do Líbano dentro do prazo de 60 dias do pacto.

Dados do Ministério da Saúde libanês indicam que desde que o ataque de Israel ao Líbano começou, em 8 de outubro de 2023, pelo menos 4.063 pessoas foram mortas, incluindo mulheres, crianças e profissionais de saúde, enquanto outras 16.664 ficaram feridas.