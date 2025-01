EUA retirarão entidades nucleares indianas da lista restrita para impulsionar a cooperação nuclear civil | Notícias da Índia

Num desenvolvimento significativo, os Estados Unidos retirarão em breve as entidades nucleares indianas, muitas delas entidades governamentais, da lista restrita para estimular a cooperação nuclear civil. Num discurso em Delhi na segunda-feira, a NSA dos EUA Jake Sullivan disse: “O administrador de Biden está determinado a dar o próximo passo importante para solidificar esta parceria. Os Estados Unidos estão finalizando as medidas necessárias para eliminar a regulamentação de longa data que tem impedido” Cooperação entre as principais empresas nucleares da Índia Os procedimentos formais serão realizados em breve.”

As entidades indianas que poderão em breve sair da lista de entidades dos EUA incluem o Centro de Pesquisa Atômica Indira Gandhi e o Centro de Pesquisa Atômica Bhabha.

A NSA dos EUA acrescentou ainda: “Esta será uma oportunidade para virar a página sobre as fricções do passado e criar oportunidades para que entidades que estiveram na lista restritiva dos EUA saiam da lista e entrem em cooperação profunda com o nosso setor privado”. setor. setor, cientistas para promover a cooperação nuclear civil.”

A cooperação nuclear civil entre a Índia e os Estados Unidos começou com o acordo de 2005 entre o então presidente dos EUA, George Bush, e o primeiro-ministro indiano, Manmohan Singh. Foi formalmente assinado em Outubro de 2008, permitindo à Índia participar no comércio nuclear civil com os EUA, apesar de não ser signatária do Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP). O acordo tem sido fundamental para remodelar as relações entre a Índia e os EUA, conferindo à Índia um estatuto “especial” em termos de transferência de tecnologia nuclear e reconhecimento internacional como um Estado nuclear responsável.

O anúncio da NSA dos EUA, Jake Sullivan, em Deli, ajudaria a consolidar ainda mais a cooperação nuclear civil com a transferência de tecnologia e mostra o aprofundamento da parceria estratégica entre a Índia e os EUA. Com um acesso mais fácil à tecnologia e aos materiais nucleares americanos, a Índia poderia acelerar os seus planos de expansão da capacidade de energia nuclear, o que é crucial para a sua segurança energética e para a redução das emissões de carbono.

A NSA americana Jake Sullivan, que está visitando a Índia, conheceu a NSA Ajit Doval e o EAM Dr S Jaishankar no início do dia. Esta é a última visita estrangeira de Sullivan como NSA dos EUA, quando a nova administração Trump assumir no final deste mês.