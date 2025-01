EUA sancionam hacker ligado à China, Yin Kecheng, por violação do Tesouro

Os Estados Unidos sancionaram na sexta-feira um homem afiliado ao Ministério de Segurança do Estado da China, a quem acusou de estar envolvido em um recente ataque ao Departamento do Tesouro.

Num comunicado, o Tesouro dos EUA disse que Yin Kecheng “estava associado ao recente compromisso da rede de escritórios departamentais do Departamento do Tesouro”.

Yin Kecheng, acrescentou, era um “ator cibernético” há mais de uma década e era afiliado ao Ministério de Segurança do Estado (MSS) da China.

A medida do Tesouro ocorre apenas três dias antes de o presidente dos EUA, Joe Biden, dar lugar ao presidente eleito, Donald Trump, e segue uma determinação anterior dos EUA de que um ator patrocinado pelo Estado chinês estava por trás da violação.

“O Departamento do Tesouro continuará a usar as suas autoridades para responsabilizar ciberatores maliciosos que atacam o povo americano, as nossas empresas e o governo dos Estados Unidos, incluindo aqueles que visaram especificamente o Departamento do Tesouro”, disse o subsecretário do Tesouro, Wally Adeyemo.

Separadamente, num artigo de opinião para a Bloomberg News, Adeyemo chamou Yin Kecheng de “ator apoiado pelo Estado” e acusou-o de invadir os sistemas não confidenciais do Tesouro.

No início desta semana, vários meios de comunicação dos EUA relataram que a secretária do Tesouro, Janet Yellen, Adeyemo e outro alto funcionário do Tesouro estavam entre os alvos do ataque.

Um porta-voz do Tesouro se recusou a comentar os relatórios.

Além das sanções contra Yin Kecheng, o Departamento do Tesouro anunciou sanções contra a Sichuan Juxinhe Network Technology Co., “uma empresa de segurança cibernética sediada em Sichuan com envolvimento direto no grupo cibernético Salt Typhoon”.

O grupo Salt Typhoon “comprometeu recentemente a infraestrutura de rede de vários grandes provedores de telecomunicações e serviços de Internet dos EUA”, de acordo com o comunicado do Tesouro.

O grupo teria usado esse acesso para atacar políticos de alto nível dos EUA, incluindo Donald Trump, o vice-presidente eleito JD Vance e pessoas próximas da vice-presidente cessante Kamala Harris.

Fonte