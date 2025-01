EUA tomarão medidas extraordinárias para evitar incumprimento, diz Yellen

(Bloomberg) — A secretária do Tesouro cessante, Janet Yellen, disse que seu departamento começará a realizar manobras contábeis especiais a partir de 21 de janeiro para evitar a violação do limite da dívida dos EUA e novamente instou os legisladores a tomarem medidas para aumentar ou suspender o limite legal.

Yellen escreveu numa carta aos líderes bipartidários do Congresso na sexta-feira que os estava a informar “das medidas extraordinárias que o Tesouro começará a utilizar em 21 de janeiro”. Isso acontecerá um dia depois de a administração Biden deixar o cargo. “Peço respeitosamente ao Congresso que aja prontamente para proteger a plena fé e o crédito dos Estados Unidos”.

A carta marca a segunda notificação na última disputa sobre o limite da dívida, que começou em 2 de janeiro, e provavelmente a última para Yellen antes de a administração Trump tomar posse em 20 de janeiro. O Congresso suspendeu o teto em 2023, após uma árdua batalha dos legisladores para evitar o incumprimento das obrigações federais. O limite está atualmente definido em cerca de US$ 36 trilhões.

Alguns estrategistas do mercado de dívida previram um caminho mais fácil para um acordo de suspensão ou elevação do limite, dado o controle republicano unificado do Congresso e da Casa Branca assim que Donald Trump assumir novamente o cargo em 20 de janeiro. No entanto, até que essa ação seja tomada, o Tesouro terá de implementar medidas utilizadas repetidamente durante décadas para evitar a violação do limite.

O indicado de Trump para suceder Yellen como chefe do Tesouro, Scott Bessent, prometeu em sua audiência de confirmação no Senado na quinta-feira que não haveria inadimplência durante seu mandato.

Yellen alertou que as medidas extraordinárias do Tesouro começariam com a redução de uma parte do Fundo de Aposentadoria e Incapacidade da Função Pública e com a suspensão de todos os investimentos nele. Também suspenderá investimentos adicionais de valores creditados ao Fundo de Benefícios de Saúde para Aposentados dos Correios.

Esses fundos serão recuperados depois que o Congresso aprovar o teto da dívida, disse Yellen. Ele não deu nenhuma indicação de quanto tempo durariam as medidas contábeis e o saldo de caixa do Tesouro.

“O período de tempo que as medidas extraordinárias podem durar está sujeito a uma incerteza considerável, incluindo os desafios de prever pagamentos e receitas do governo dos EUA com meses de antecedência”, escreveu ele.

Se o Tesouro não conseguisse emitir nova dívida e depois ficasse sem dinheiro, o governo dos EUA correria o risco de não cumprir algumas obrigações financeiras. Wall Street já está a tentar determinar quanto tempo o governo dos EUA tem antes de não conseguir pagar as suas contas devido ao recentemente reimposto limite máximo da dívida. Alguns estrategistas estimam que a chamada data X se aproxima de julho ou agosto.

Em caso de confrontos no Congresso, os investidores tendem a se desfazer dos títulos do Tesouro mais vulneráveis ​​a um possível default em favor de títulos com vencimento antes ou depois da data X, criando um deslocamento na curva. No entanto, neste momento o mercado de notas não mostra sinais de dificuldades, dadas as incertezas sobre as perspectivas.

–Com a ajuda de Alexandra Harris.

(Atualiza cautelosamente o calendário das medidas extraordinárias, começando no segundo parágrafo após o subtítulo “Medidas Específicas”.)

Mais histórias como esta estão disponíveis em www.bloomberg.com

Fonte