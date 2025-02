Três reféns foram libertados do cativeiro em Gaza e 369 palestinos foram libertados das prisões israelenses em uma troca de fogo alto que evitou um colapso do acordo de trégua de seis semanas entre Israel e Hamas.

Os três homens libertados em Gaza, incluindo um cidadão americano e um cidadão israelense-russo, foram entregues às forças de segurança israelenses na faixa de Gaza no sábado de manhã. Eles atravessaram a fronteira em direção ao território israelense e foram transferidos para instalações médicas após uma reunião com membros da família, informou a IDF em comunicado.

O Escritório de Mídia de Prisioneiros, liderado pelo Hamas, disse que 26 prisioneiros que cumpriram a prisão perpétua foram libertados por Israel, juntamente com 333 detidos que foram presos durante operações militares israelenses em Gaza. Doze prisioneiros foram libertados para a Cisjordânia e Jerusalém. Todos os outros prisioneiros foram libertados em Gaza, exceto 24 que serão deportados.

Foi uma sexta troca em uma troca gradual que entrou em vigor em 19 de janeiro. No início desta semana, o acordo de trégua parecia cometido após acusações mútuas de violações entre o grupo militante apoiado pelo Irã e Israel.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse no sábado que Israel agora precisa decidir o que ele fará em torno de um prazo das 12 horas impostas por ele pelo lançamento de todos os reféns. Ele já havia incentivado Israel a cancelar a trégua se esse prazo não fosse cumprido.

“Os Estados Unidos apoiarão a decisão que tomam”, disse Trump em uma publicação sobre a verdade social.

O chefe militar de Israel, Herzi Halevi, disse em comunicado que as forças de defesa israelenses estão fazendo imensos esforços para trazer todos os reféns de volta: “Ao preparar simultaneamente planos ofensivos”.

Os três reféns publicados foram: nacional Israel-Rússia Sasha Sougfanov, 29, Sagui Dekel-Chen, 26, e Iair Horn, 46. Todos foram sequestrados por Nir Oz, uma pequena comunidade adjacente da fronteira israelense que foi uma das duras- Atingido pelo Hamas, com cerca de 76 de suas centenas de moradores tomados como reféns.

Sougfanov, um engenheiro que trabalhou na divisão da Amazon Cloud antes do ataque, foi sequestrado de sua casa junto com sua mãe, avó e namorada. As três mulheres foram libertadas para um incêndio em novembro de 2023. Seu pai foi morto no ataque.

Dekel-Chen foi levado para Gaza enquanto tentava combater militantes do Hamas em 7 de outubro. Sua esposa deu à luz sua terceira filha quando ela estava em cativeiro.

Horn foi sequestrado em sua casa junto com seu irmão mais novo, Eitan, que não se espera que seja libertado na primeira etapa do Acordo de Incêndio.

O cargo do primeiro -ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse em comunicado após o comunicado que Israel está “trabalhando em plena coordenação com os Estados Unidos para alcançar o objetivo de resgatar todos os reféns, vivos e mortos, o mais rápido possível e ele é está se preparando com toda a força no futuro, em todos os aspectos.

Mais seis reféns vivos serão lançados nas próximas duas semanas. Cerca de duas dúzias de reféns que Israel acredita que está vivo não estão planejados para serem lançados até que um segundo estágio do acordo de trégua entrar em vigor.

As negociações na próxima etapa começaram durante a visita de Netanyahu a Washington DC na semana passada, onde ele se encontrou com Trump e outras autoridades seniores dos EUA. As conversas ainda estão em estágios muito iniciais e são complicadas, pois envolvem um objetivo permanente para hostilidades, que Israel se opõe, a menos que o Hamas seja eliminado do poder.

A prova da fragilidade do alto incêndio ocorreu no início desta semana, depois que Israel e Hamas, que os Estados Unidos designa uma organização terrorista, trocou acusações de violações do acordo de trégua. O grupo palestino atrasou indefinidamente a liberação de reféns, mas depois disse que os mediadores haviam concordado em pressionar Israel para o transporte para Gaza de Homes, tendas, equipamentos médicos e de combustível pré -fabricados.

O escritório de Netanyahu disse no sábado que o Hamas tentou violar os acordos e “criar uma falsa crise com declarações falsas” e agradeceu a Trump por recuperar o Hamas com “sua declaração clara e inequívoca”.

Os 12 canais israelenses informaram na sexta -feira que estão sendo feitas tentativas para estender a primeira etapa do Alto El Fuego, em vez de passar para um segundo estágio.

A entrega refém do sábado ocorreu em Khan Yunis, com a participação dos membros do Hamas e da jihad islâmica palestina, que está na posse de alguns dos reféns.

Dezenas de militantes armados e mascarados reunidos no local de troca, onde foi estabelecido um cenário que exibia uma propaganda antiisraele e anti-estados unidos, incluindo objeções ao plano de Trump para eliminar os palestinos da faixa de Gaza. “Sem migração, mas para Jerusalém”, disse um dos sinais.