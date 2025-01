Europa vê ano recorde para uso de energia limpa enquanto Trump empurra os EUA para combustíveis fósseis

Um recorde de 47% da electricidade da União Europeia provém agora da energia solar e de outras energias renováveis, de acordo com um relatório divulgado na quinta-feira, em mais um sinal do fosso crescente entre a pressão do bloco por energia limpa e a procura de mais combustíveis fósseis pelos novos EUA. administração.

Quase três quartos da electricidade da UE não emitem para a atmosfera gases que aquecem o planeta, e outros 24% da electricidade no bloco provém da energia nuclear, de acordo com um relatório publicado pelo think tank de energia climática Ember. Este número é muito mais elevado do que em países como os Estados Unidos e a China, onde quase dois terços da sua energia ainda é produzida a partir de combustíveis fósseis poluentes, como o carvão, o petróleo e o gás. Cerca de 21% da eletricidade dos EUA vem de fontes renováveis.

Os especialistas dizem que estão encorajados pelas reduções de combustíveis fósseis na Europa, especialmente porque os Estados Unidos parecem determinados a aumentar as suas emissões, uma vez que o seu novo presidente promete preços de gasolina mais baratos, suspendeu os contratos de arrendamento para projectos eólicos e prometeu revogar os incentivos da era Biden para veículos eléctricos.

“Os combustíveis fósseis estão a perder o controlo sobre a energia da UE”, disse Chris Rosslowe, especialista em energia da Ember. Em 2024, a energia solar gerou 11% da eletricidade da UE, ultrapassando o carvão, que caiu abaixo dos 10% pela primeira vez. A energia eólica limpa gerou mais eletricidade do que gás pelo segundo ano consecutivo.



Políticas verdes e guerra impulsionam o crescimento da energia limpa



Uma das razões pelas quais a transição para energias limpas na Europa está a progredir rapidamente é o Pacto Ecológico Europeu, uma política ambiciosa aprovada em 2019 que abriu caminho para leis climáticas atualizadas. Como resultado do acordo, a UE tornou as suas metas mais ambiciosas, visando reduzir 55% das emissões da região até ao final da década. A política também visa tornar a Europa neutra em termos climáticos (reduzindo a quantidade de emissões adicionais na atmosfera para praticamente zero) até 2050.

Centenas de regulamentos e directivas foram aprovados ou estão em processo de ratificação em toda a Europa, em países europeus, para incentivar o investimento em energia limpa e reduzir a poluição por carbono.

“No início do Acordo, as energias renováveis ​​representavam um terço e os combustíveis fósseis representavam 39% da eletricidade da Europa”, disse Rosslowe. “Agora, os fósseis geram apenas 29% e a energia eólica e solar têm impulsionado a transição para a energia limpa.” A quantidade de eletricidade gerada pela energia nuclear permaneceu relativamente estável em todo o bloco.

A invasão russa da Ucrânia também estimulou a mudança para energias limpas na Europa. Os preços do gás dispararam (e grande parte do gás europeu proveniente da Rússia tornou-se inviável), forçando os países a procurar alternativas mais baratas e mais limpas. Portugal, os Países Baixos e a Estónia registaram o maior aumento de energia limpa nos últimos cinco anos.



A Europa consolida o seu lugar como líder em energia limpa



A transição para energias limpas ajudou a Europa a evitar importações de combustíveis fósseis no valor de mais de 61 mil milhões de dólares para gerar eletricidade desde 2019.

“Isto envia uma mensagem clara de que as suas necessidades energéticas serão satisfeitas por energia limpa e não por importações de gás”, disse Pieter de Pous, analista de energia do think tank europeu E3G, baseado em Bruxelas. De Pous disse que as origens da UE eram “como uma comunidade do carvão e do aço porque essas indústrias eram muito importantes”, mas agora está a tornar-se rapidamente numa “comunidade de energia solar e eólica, baterias e tecnologias inteligentes”.

Entretanto, o crescimento nuclear no bloco abrandou. Em toda a União Europeia, as desativações de centrais nucleares ultrapassaram as novas construções desde meados da década de 2000, de acordo com o Global Energy Monitor.

Dado que o Presidente Trump retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris que visa conter o aquecimento e está a prosseguir uma política energética do tipo “perfure, baby, perfure”, Rosslowe disse que a liderança da UE em energia limpa se torna ainda mais importante. “Trata-se de aumentar a independência energética europeia e de mostrar esta liderança climática”, disse ele.

Na terça-feira, a chefe da UE, Ursula von der Leyen, disse: “A Europa manterá o rumo e continuará a trabalhar com todas as nações que querem proteger a natureza e parar o aquecimento global”.

