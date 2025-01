Evacuação de avião Delta no aeroporto de Atlanta deixa 4 feridos

Quatro passageiros sofreram ferimentos depois que um voo da Delta Air Lines abortou a decolagem e foram evacuados do Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson Atlanta na manhã de sexta-feira.

O voo, programado para viajar de Atlanta para Minneapolis-St. Paul teve problemas no motor pouco depois das 9h, o que levou a tripulação a iniciar uma evacuação de emergência. Os passageiros do Boeing 757-300 saíram do avião por meio de escorregadores de emergência e foram escoltados até um saguão próximo.