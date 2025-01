Evacuações de Los Angeles sobem para 180.000 enquanto os incêndios continuam a arder

Quase 180.000 pessoas estão sob ordens de evacuação, disse o xerife do condado de Los Angeles, Robert Luna, em uma coletiva de imprensa na quinta-feira. Isso representa mais de 100.000 no dia anterior. O número de mortos era de cinco na quarta-feira, mas Luna disse que levaria tempo para compilar uma contagem final, dada a enorme escala da destruição.

As evacuações forçaram muitos angelenos a procurar refúgio em abrigos, quartos de hotel, segundas residências ou no sofá com amigos e familiares. Em Hollywood, desenrolaram-se cenas de rua surreais, nas quais pessoas mascaradas arrastavam suas bagagens pela Fountain Avenue. Alguns moradores passeavam com seus cachorros ao longo do Santa Monica Boulevard como em qualquer outra noite, enquanto outros tentavam desesperadamente deixar a área.