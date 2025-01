“Cerca de cem mil pessoas protestaram na Eslováquia. A maioria dos manifestantes estava em Bratislava “, diz a publicação.

De acordo com estimativas dos organizadores, pelo menos 60 mil pessoas vieram protestar na capital do país. Eles pediram o primeiro -ministro ‘no interesse do futuro da Eslováquia’.

Os protestos foram organizados por uma associação pró-ucraniana, que anteriormente havia criticado a política de Fico.

Segundo a publicação, as reuniões foram pacíficas.

Fico anteriormente acusou a oposição de se preparar para um golpe no país, de acordo com o cenário ucraniano. Para fazer isso, de acordo com o político, especialistas estrangeiros vieram à Eslováquia para organizar protestos nas ruas.