Evgeny Kuznetsov retornou após uma lesão, mas não ajudou a SKA para evitar danos

Até o aluno do Alexander Ovechkin “azul e branco”, que agora jogou na Liga Nacional de Hóquei para Washington, admitiu em uma entrevista à “Match TV” que ele seguiria o resultado da reunião. Ele também previu a vitória a favor das moscovitas – 5: 1. Eu apenas amarrei um pouco.

Pela primeira vez após uma lesão na cabeça, o SKA foi disputado por Yevgeny Kuznetsov, que perdeu 15 jogos. É certo que a aparência da estrela não ajudou o exército de São Petersburgo. Até o oposto. Eventualmente, com uma pontuação de 1: 2, os convidados receberam a maioria e o goleiro foram embora e estavam em um monstro contra quatro rivais. E naquele momento Kuznetsov se permitiu emoções desnecessárias em uma zona estrangeira, pela qual ele imediatamente recebeu uma multa. Como resultado, o SKA perdeu a oportunidade de realizar o benefício numérico de 6 por 4 e até perdeu novamente.

– Na minha memória, por 15 anos de trabalho no SKA, certamente não tivemos uma situação tão que o jogador de hóquei recebe remoção quando jogamos 6 por 4. Posso dizer honestamente que essas coisas estão muito chateadas – ele apertou as mãos na conferência de imprensa do post – o técnico do treinador Petitsev Roman Rotenberg.

O próprio Evgeny Kuznetsov argumentou culpado.

“A remoção é estúpida. Eu sou a culpa. A pessoa” realizou “, mas sou culpa por colocar minha mão”, disse o jogador de hóquei.

A SKA sofreu uma segunda derrota nos últimos três jogos do campeonato regular. Em relação ao confronto de São Petersburgo nesta “regularidade”, especificamente com o Dynamo, as equipes já tinham cinco reuniões entre si, e apenas quando a equipe de Rotenberg era mais forte. A razão para pensar, porque a reunião do SKA com o “Blue and Blue” já está nas finais de 1/8 da peça -é bastante real.

Em uma competição com o SKA, o Capitão Igor Olyganov (em primeiro plano) foi notado por um programa eficaz. Foto: Ria Novosti

Outro motivo de preocupação é que os Petersburgers tenham perdido 13 gols nos últimos três jogos. E para a temporada, a defesa da equipe do Exército é uma das piores. As substituições constantes dos detentores ao longo das vãs competições dobráveis ​​não ajudam. No campeonato regular do SKA já 14, houve um substituto para o goleiro e em uma reunião com o Dynamo: com uma pontuação de 0: 3, Pavel Moisevich foi substituído por Yegor Zavragin. Rotenberg se lembra toda vez que, com 197 máquinas de lavar, o melhor Armor de São Petersburgo é o melhor em termos de eficácia na “mulher comum”, mas você não estará cansado de um ataque na peça.

Além disso, o SKA não tem sorte com lesões. Em Moscou, a equipe do Exército de São Petersburgo perdeu o zagueiro Danil Galenuk. Segundo Rotenberg, esse fator também influenciou o resultado.

O SKA passará o próximo jogo na saída contra um dos forasteiros da competição, o Cazaquistão Barys. Lá, em caso de falha, encontrar desculpas será mais difícil.

Outra partida curiosa imediatamente após a reinicialização do campeonato foi realizada em Kazan, onde foi interrompido o torpedo de Nizhny Novgorod – 1: 5. Assim, uma série vencedora de Kazan de cinco metros foi interrompida. Nizhny Novgorod, por outro lado, venceu o terceiro jogo consecutivo.

“Realizamos uma das melhores partidas desta temporada”, disse Igor Larionov, treinador principal do Torpedo, é coletivo, holístico e correto. Trocabilidade e ética de trabalho decente. “