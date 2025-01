“O projeto de lei é proposto para elaborar a responsabilidade administrativa de violar o procedimento para a coleta de resíduos fixo municipal. Estamos falando sobre o armazenamento de resíduos que não está relacionado aos resíduos municipais, em locais em vez de acúmulo de resíduos fixos, bem como como o Criação de obstáculos que limitam a possibilidade de introduzir transporte especializado para a coleção e exportar serviços sólidos do território de tais lugares ”, diz Yevgeny Matushkin, presidente da Duma Regional de Tambov.

Se um grau de responsabilidade, o projeto de lei prevê uma prevenção ou imposição de uma multa administrativa aos cidadãos pelo valor de quinhentos a dois mil rublos; Para funcionários públicos – de três mil a dez mil rublos; Em entidades legais – de dez a cem mil rublos.

“A aprovação do projeto contribuirá para medidas destinadas a melhorar o mecanismo de manter locais de acúmulo de resíduos sólidos municipais e atingir os objetivos da política estatal no campo da proteção ambiental”, diz Yevgeny Matushkin, presidente do presidente do Presidente do Presidente do Presidente do O Tamboov Regionale Duma.