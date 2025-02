Evite ‘usar’ a China para incitar o confronto do bloco: Pequim nos diz, Índia

Pequim na sexta -feira pediu NÓS e Índia Para evitar “uso” Porcelana Como um “ponto de conversa” para “incitar” o confronto do bloco, informou a mídia do estado.

“Ao desenvolver relacionamentos e realizar a cooperação entre nações, é importante não usar a China como um ponto de conversa, nem deve ser uma oportunidade de incentivar a política de grupo e o confronto do bloco”, o porta -voz do Exterior do Ministério das Relações Guo Jiakun Ele disse aos jornalistas em Pequim.

A declaração veio após o presidente dos Estados Unidos Donald Trump Primeiro Ministro da Índia Narendra Modi Em Washington para conversas no nível da cúpula na quinta -feira.

Washington aumentará os suprimentos militares para a Índia, disse Trump, acrescentou que os Estados Unidos também fornecerão à Índia a aeronave de combate furtiva F-35.

Após os comentários de Trump, Guo disse: “A região da Ásia-Pacífico é um centro de desenvolvimento pacífico, não um conselho de xadrez para a manobra geopolítica”.

“A formação de círculos exclusivos e a participação na política do grupo não trará segurança e apenas prejudicará a paz e a estabilidade regionais e globais, acrescentou.

Uma declaração conjunta, publicada após a reunião de Trump-Modi, disse que Washington e Nova Délhi lançaram a iniciativa compacta dos EUA-Índia (oportunidades de catalisação para a Associação Militar, aceleraram o comércio e a tecnologia) para o século XXI.

De acordo com a nova iniciativa, os dois partidos prometeram “aumentar a cooperação militar” em todos os domínios (ar, terra, espaço e ciberespaço) e também se comprometeram aos Estados Unidos.

Ele também inclui “melhoria a troca de logística e inteligência, além de acordos para melhorar a mobilidade da força para operações de ajuda humanitária e de desastres, juntamente com outras trocas e compromissos de cooperação em segurança”, afirmou o comunicado conjunto.

A Índia faz parte do Quad, liderada pelos Estados Unidos, uma aliança de segurança frouxa, que inclui o Japão e a Austrália sob a política mais ampla de Washington na Ásia-Pacífico, que se refere como o Indo-Pacífico para combater a crescente influência da influência econômica da China e militar na região.