Ex-chefe da OTAN preparará relatório sobre cooperação em segurança e defesa entre países nórdicos e bálticos

Ele Países nórdicos e bálticos nomearam ex OTAN Secretário Geral Jens Stoltenberg preparar um relatório independente com recomendações políticas para promover a cooperação em segurança e defesa entre os países nórdicos e bálticos.

O antigo chefe da NATO, Stoltenberg, cujo mandato terminou em Outubro de 2024, depois de liderar a aliança durante 10 anos, foi nomeado pelos países nórdicos e bálticos para redigir um relatório sobre defesa militar e medidas para combater a sabotagem e ameaças híbridas.

Num comunicado divulgado na quarta-feira, o Ministério dos Negócios Estrangeiros sueco disse que Stoltenberg irá analisar e apresentar recomendações para melhorar a cooperação regional e fortalecer ainda mais a dissuasão e a defesa da região.

“O relatório centrar-se-á principalmente na defesa militar, mas também em medidas para combater a sabotagem russa e outras ameaças híbridas”, afirma o comunicado.

Segundo o comunicado, o Primeiro-Ministro sueco Ulf Kristersson acredita que agora que a região nórdica-báltica está totalmente integrada na NATO, existe uma oportunidade para avançar ainda mais a colaboração.

“Aproveitar plenamente o novo potencial Nórdico-Báltico para reforçar a cooperação regional fortalece tanto a região como a OTAN como um todo.”

Stoltenberg mencionou que pela primeira vez na história todos os países nórdicos e bálticos são membros da mesma aliança militar.

“Isso traz novas oportunidades, e este relatório é uma iniciativa importante para aprofundar a cooperação em defesa e segurança na nossa região.”

O primeiro-ministro da Dinamarca Mette Frederiksenque também preside o formato Nórdico-Báltico Oito (NB8) em 2025, disse que a região Nórdica-Báltica enfrenta uma situação de segurança mais grave.

O relatório está programado para ser apresentado antes da Cimeira da NATO em Haia, em junho de 2025.

Na terça-feira, o Secretário-Geral da OTAN Marcos Rute anunciou uma nova missão, Baltic Sentry, para salvaguardar cabos submarinos críticos na região do Mar Báltico.

Separadamente, a OTAN divulgou uma foto de navios no Mar Báltico na quarta-feira X, um dia depois de o serviço Vessel Finder ter informado que dois navios da OTAN estavam navegando no Golfo da Finlândia.

INCIDENTES NO MAR BÁLTICO

O Mar Báltico tem sido palco de vários incidentes infra-estruturais de grande repercussão desde o início da guerra da Rússia contra a Ucrânia, em Fevereiro de 2022, aumentando as tensões na região.

Mais recentemente, a Finlândia informou que o petroleiro Eagle S foi detido em ligação com o incidente de danos nos cabos submarinos ocorrido no dia de Natal.

Em Novembro passado, foram cortados dois cabos de telecomunicações que ligavam a Suécia à Dinamarca. As autoridades suspeitam do navio chinês Yi Peng 3, que passou por cima dos cabos, enquanto a China negou o pedido da Suécia para investigar o navio.

O cabo submarino Arelion, que liga a ilha sueca de Gotland à Lituânia, e o cabo submarino de comunicações C-Lion 1 que liga Helsínquia, capital da Finlândia, e a cidade alemã de Rostock, também foram danificados em meados de Novembro perto das águas territoriais. da Suécia.

Autoridades europeias sugeriram que a sabotagem poderia estar por trás das recentes perturbações, potencialmente ligadas à guerra em curso da Rússia contra a Ucrânia. Mas o Kremlin rejeitou as alegações, chamando-as de “absurdas”.

As explosões de Setembro de 2022 que romperam os gasodutos Nord Stream que transportavam gás russo para a Europa continuam por resolver, sublinhando a vulnerabilidade da região a ataques submarinos a infra-estruturas essenciais.

As autoridades da região do Báltico continuam a investigar estes incidentes num contexto de vigilância crescente, uma vez que as tensões geopolíticas não mostram sinais de diminuir.