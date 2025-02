Ex -chefe da OTAN Stoltenberg chamado Norway Finance Ministro

Ex -chefe da OTAN Jens Stoltenberg Na terça -feira, o novo ministro das Finanças da Noruega foi nomeado, assumindo o papel principal quando o governo trabalhista atrasa as pesquisas e uma possível guerra comercial transatlântica está chegando ao horizonte.

Stoltenberg, 65 anos, foi o primeiro -ministro norueguês entre 2000 e 2001 e novamente de 2005 a 2013 antes de servir como general da OTAN entre 2014 e 2024, quando desenvolveu bons laços com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em seu primeiro mandato.

Sua nomeação como Ministro das Finanças ocorre após o colapso do governo da Coalizão da Noruega na semana passada, quando o partido do Centro Júnior deixou o governo.

A parte eurocéptica não concordou com a intenção do trabalho de implementar diretrizes de energia da UE.

A medida deixou o Partido Trabalhista apenas no governo com uma minoria muito fraca no Parlamento e significou que a loja do primeiro -ministro Jonas Gahr teve que encontrar oito novos ministros para ocupar posições vazias em seu gabinete.

O economista de treinamento, Stoltenberg atuou anteriormente como ministro da indústria nos anos 90 e depois como ministro das Finanças, no rico país escandinavo com vastas reservas de petróleo e gás e energia hidrelétrica.

Observadores políticos disseram que seu retorno inesperado à política interna deveria dar ao trabalho um impulso sete meses antes das eleições legislativas, dada sua popularidade entre os noruegueses.

“Uma forte injeção de vitaminas”, disse o comentário político da TV2 Aslak Eriksrud.

Os laços de Stoltenberg com Trump também podem ser úteis em um momento em que a Noruega, que não é membro da União Europeia, teme que sua economia aberta e dependente possa sofrer se uma guerra comercial explodir entre os Estados Unidos e a Europa.

Trump ameaçou impor tarifas à UE, e Bruxelas alertou que esse movimento encontraria contramedidas.

Depois de deixar a OTAN, Stoltenberg foi nomeado Presidente da Conferência de Segurança de Munique (MSC), visto como o “Defense Davos” que coleta a elite geopolítica todos os anos.

Em um comunicado da MSC na terça -feira, Stoltenberg disse que retornaria a esse cargo quando seu mandato no governo terminasse.