Ex-diretor do Kaliningrado-Haven acusou os funcionários com um salário fictício

Sobre Relatado No Serviço de Imprensa do Tribunal Regional de Kaliningrado. Segundo os pesquisadores, o ex -diretor levantou o salário de três para seus parentes próximos que trabalhavam no porto, mas na verdade não funcionou lá. Os danos materiais causados ​​à empresa foram estimados em 23,3 milhões de rublos.

“O ex -diretor do KMTP também emitiu bônus irracionais e admitiu um total de 5,8 milhões de rublos para ele”, disse o serviço de imprensa do tribunal.

O ex-chefe será avaliado imediatamente com base em dois artigos do Código Penal da Federação Russa: abuso de poder, que implica graves consequências e peculato em uma quantidade particularmente grande, cometida com a ajuda da posição oficial.

A audiência está planejada para 14 de fevereiro de 2025.