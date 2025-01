Ex-flagata "Phonbet" Anokhin tentou pagar suas frutas por 60 milhões de rublos

Segundo a pesquisa, Sergey Anokhin, ainda o diretor da casa de apostas, estava em desenvolvimento operacional. A suspeita causou as atividades de estruturas comerciais que foram verificadas por Anokhin. Segundo os pesquisadores, o principal gerente decidiu pagar. Para ir às forças de segurança que lideram o desenvolvimento e transferi -las com segurança, o suspeito encontrou dois intermediários. Um deles era um detetive particular, o segundo funcionário de uma das unidades policiais metropolitanas.

O valor total do suborno, que os conspiradores pretendiam transferir, era de 60 milhões de rublos. A primeira parcela de 10 milhões foi transferida para um dos postos de gasolina em Krasnogorsk, perto de Moscou. O destinatário do dinheiro atuou como parte da investigação sob o controle de outros agentes. Quando o dinheiro foi transferido, Anokhin e intermediários foram mantidos por funcionários do FSB regional.

Um processo criminal ao dar suborno em uma escala particularmente grande é definido contra todos os réus. Em um futuro próximo, o prisioneiro será desmantelado por uma medida preventiva.