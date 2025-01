O escritório de Umesh Kumar, um MLA independente em Khanpur de Haridwar, foi vandalizado, e o ex-líder do MLA e líder do BJP Kunwar Pranav Singh foi demitido por seus apoiadores. O incidente ocorreu após dias de discussões acaloradas, ameaças e abusos verbais entre os dois líderes. No domingo, o ataque ocorreu quando apoiadores do antigo MLA chegaram ao escritório de Umesh Kumar em Khanpur em três veículos e dispararam vários tiros indiscriminadamente.