‘Ex Mein Jadu’ de Anil Agarwawal a ‘Democracia Vibrante’ de Kiran Mazumdar-Shaw: Como a Índia corporativa comemorou o dia R

Dia da República 2025: O desfile do Dia da República de 2025 terminou com o lançamento de centenas de balões tricolor em 26 de janeiro de 2025. Isso ocorreu após uma exposição final da Formação Arka da Força Aérea Indiana, que inclui o C-130 ACC em vantagem com dois C-295. O capitão do grupo piloto de Abhishek Tripathi em Rafael executou ‘Roll de Victoria’ no Sky, a última ação aérea da Força Aérea Indiana.

Parade do Dia da República 2025 – o mais destacado O desfile do Dia da República começou às 10h30 da cerimônia de 90 minutos começou com a visita do primeiro -ministro Narendra Modi ao Memorial Nacional de Guerra, onde ele instruiu o país a pagar impostos solenes aos heróis caídos ao colocar uma coroa.

Este Dia da República viu mais de 18 contingentes de março, 31 pinturas e mais de 5.000 artistas participaram do desfile realizado na Kartavya Path Toay. O desfile começou depois que o presidente Droupadi Murmu empregou a bandeira nacional, seguida pela regulamentação do tenente -general do desfile Bhawnish Kumar.

O desfile também incluiu acrobacias incríveis por temerários e formações aéreas espetaculares da aeronave da Força Aérea Indiana. O desfile terminou com grande celebração após o hino nacional.

Anteriormente, o primeiro -ministro Modi prestou homenagem aos mártires no Memorial Nacional de Guerra. O presidente indonésio, Pabowo Subianto, é o principal convidado, com contingentes militares no país que também participam de uma etapa de março que ocorrerá no caminho de Kartavya.

Como a Índia corporativa foi celebrada: Anil Agawal, Kiran Mazumdar-Shaw Kiran Mazumdar-Shaw em Biocon publicado na plataforma de mídia social X (anteriormente conhecido como Twitter), desejando aos outros índios um feliz dia da República.

“Todos os dias da República, celebramos o orgulho de ser uma democracia vibrante que tem a determinação de tornar o potencial de nossas grandes oportunidades para Viksit Bharat. Feliz Dia da República ”, escreveu ele.

Anil Vedanta Agawal também escreveu uma posição sentimental sobre X, comemorando a democracia e a Constituição da Índia.

“Bharat Ki Mitti Mein Kuchh Toh Jadoo Hai. (Eu sou um cidadão da Índia) “(sic)

“Hoje, ao celebrarmos nossa Constituição e Democracia, também apreciamos as oportunidades que nossa grande nação oferece a cada sonhador. Estamos orgulhosos de fazer parte da viagem de Bharat a Swarnim Bharat, uma terra de possibilidades ilimitadas. Feliz Dia da República! “Agarwal acrescentou.

Enquanto isso, o investidor Deepak Shenoy o manteve simples com um “Feliz Dia da República!” Publique em X.

