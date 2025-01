Ex-militar que virou segurança mata esposa em Hyderabad e ferve partes de corpo na cozinha – Hyderabad News

Um homem supostamente assassinou sua esposa, desmembrou seu corpo e espalhou as partes em um lago em Hyderabad, Telangana. O crime veio à tona depois que os pais da mulher registraram uma denúncia de desaparecimento, disse a polícia.

Segundo a polícia, os pais da vítima, Venkat Madhavi, 35 anos, suspeitando de crime, apresentaram queixa de desaparecimento no dia 18 de janeiro na delegacia de Meerpet.

Seu marido, Gurumurthy, que foi preso, supostamente fingiu ignorância e acompanhou seus sogros à delegacia.

No entanto, enquanto a denúncia era investigada, detalhes do crime foram revelados. A polícia acreditava que Gurumurthy matou sua esposa sob suspeita, desmembrou seu corpo e tentou destruir evidências cozinhando partes dele em uma panela de pressão.

Gurumurthy, natural do distrito de Prakasam e ex-militar, trabalhava como segurança em Kanchanbagh.

Ele e Madhavi moravam em Jillelaguda, Hyderabad, com seus dois filhos.

De acordo com fontes do departamento de polícia, Gurumurthy afirmou ter cortado o corpo de Madhavi em pedaços e os enfiado em um saco de aniagem que jogou na área do lago Chandan, perto de Jillelaguda.

A polícia disse que Gurumurthy disse que matou sua esposa devido a uma provocação repentina quando sua esposa exigiu ir para sua cidade natal em Nandyal.

No entanto, o corpo ainda não foi encontrado e a investigação continua.