Ex -presidente alemão Horst Koehler morto aos 81 anos

O ex -presidente da Alemanha Horst Koehlerque atuou como chefe de estado de 2004 a 2010, morreu no sábado, 81 anos após uma breve doença, anunciaram as autoridades.

“Com a morte de Horst Koehler, perdemos um Pessoa popular que alcançaram grandes coisas, para o nosso país e no mundo “, disse o presidente Frank-Walter Steinmeier em uma carta à viúva de Koehler.

Koehler, um economista por treinamento, foi o Primeiro presidente alemão Isso não era um político de carreira. Antes de se tornar presidente, ele era o chefe do Fundo Monetário Internacional em Washington.

Tornou -se presidente alemão, a maioria de papel cerimonialDepois de ser apresentado pelo então líder da oposição, Angela Merkel, que se tornou chanceler.

Ele foi escolhido para um segundo mandato em 2009, mas em maio do ano seguinte ele renunciou depois de ser criticado por comentários sobre missões militares alemãs no exterior.

Ele morreu em Berlim no sábado, mais cedo, depois de uma doença curta e grave cercada por sua família, disse a presidência.