Ex-primeiro-ministro do Paquistão, Imran Khan, e sua esposa Bushra recebem pena de prisão em caso de corrupção | Notícias do mundo

Islamabad: Num julgamento histórico emitido na sexta-feira, um tribunal anticorrupção do Paquistão condenou o ex-primeiro-ministro Imran Khan e a sua esposa Bushra Bibi a 14 e 7 anos de prisão, respectivamente, em conexão com o caso de corrupção do Al-Qadir Trust avaliado em £ 190. milhão. . O juiz Nasir Javed Rana anunciou o veredicto num tribunal improvisado dentro da prisão de Adiala, marcando uma viragem significativa na investigação de alto nível.

O veredicto foi adiado três vezes, mais recentemente em 13 de janeiro, antes de ser finalmente emitido. O National Accountability Bureau (NAB) abriu o caso em dezembro de 2023, acusando Khan, 72, Bibi, 50, e seis outros de causarem uma perda de aproximadamente £ 190 milhões (PKR 50 bilhões) ao tesouro do Paquistão.

As alegações surgem de um acordo entre a Agência Nacional do Crime (NCA) do Reino Unido e um proeminente magnata imobiliário, no qual £ 190 milhões foram devolvidos ao Paquistão. Em vez de serem depositados no tesouro nacional, os fundos foram alegadamente redireccionados para benefício pessoal do empresário, que alegadamente ajudou Khan e Bibi a estabelecer a Universidade Al-Qadir em Jhelum.

Bushra Bibi, administrador do Al-Qadir Trust, é acusado de adquirir 458 canais de terreno para a universidade como parte do acordo. Os promotores argumentam que o casal utilizou indevidamente recursos destinados ao erário público, canalizando-os para projetos pessoais.

O magnata do mercado imobiliário e outras pessoas citadas no caso não foram processados ​​porque estão atualmente fora do país. Isto levantou questões sobre a responsabilização e as implicações mais amplas do caso na reputação global do Paquistão.

O caso gerou um amplo debate no Paquistão, onde apoiantes do partido Paquistão Tehreek-e-Insaf (PTI) de Khan alegam vitimização política. Os críticos argumentam que o veredicto sublinha a necessidade de transparência e responsabilização em casos de corrupção de alto nível. Os analistas jurídicos notaram o ritmo invulgar do julgamento e as suas implicações para o sistema judicial.