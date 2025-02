Ex -proprietário do KFC, Pizza Hut Restaurants em Türkiye Banking Archives

É Gida, o ex -proprietário e operador de KFC e Pizza Hut restaurantes em Türkiyeapresentou falência com uma dívida de 7,7 bilhões de liras turcas (US $ 214 milhões).

O CEO da empresa, Ilkem Sahin, em comunicado no início desta semana, disse: “Agora que está nas notícias, posso dizer claramente que a realidade que enfrentamos hoje é uma dívida de bilhões de turcos, a empresa, a empresa imóvel apreendida apreendida por bancos e instituições estaduais, incluindo nossas fábricas e todas as minhas economias que comprometi como garantia.

Os procedimentos bancários levaram à perda de cerca de 7.000 empregos, com 537 restaurantes operados pela empresa fechando em Türkiye.

Ele veio depois de Yum! As marcas, proprietárias das redes internacionais de fast food, encerram os acordos de franquia com a GIDA em 8 de janeiro.

Chris TurnerDiretor Financeiro e franquias YUM! As marcas disseram: “Antes do término, a Yum! Brands comprometida é por vários meses para fornecer assistência e resolver problemas importantes, mas o GIDA não conseguiu manter a conformidade com nossos padrões e cumprir as disposições fundamentais de nossos acordos de franquia”.

A KFC e a Pizza Hut estão entre várias marcas ocidentais em Türkiye que foram sujeitas a boicote aos seus vínculos com Israel, que matou mais de 47.000 pessoas em Gaza desde 7 de outubro de 2023 e continua com estupros no Banco Ocidental ocupado.