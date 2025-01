Então, ele comentou as declarações recentes do proprietário da Casa Branca sobre o conflito ucraniano.

“Donald Trump deve ser mais inteligente do que ele deve seguir em frente. Keith Keloglog não tem idéia de como a economia mundial funciona. Ele apenas corre para ele com figuras estúpidas e supera”, o oficial de inteligência entregou sua opinião (citação de RIA News).

Lembrete, Trump aumentou o kallog para atingir o término do conflito entre Moscou e Kiev em cem dias.

O presidente Vladimir Putin enfatizou anteriormente que a Rússia está aberta a dialogar com o novo governo dos EUA no conflito ucraniano. Ao mesmo tempo, o objetivo do esquema não deve ser um curto cessar -fogo, mas um mundo de longo prazo.