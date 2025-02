Como Relatado No escritório do promotor público regional, em 2020, Evgeny Parshuto ocupou o cargo de vice-governador e quer superestimar a implementação do projeto nacional ‘Educação’, um cronograma criminal. Decidi pagar ao contratante a construção da Escola Regível de Kornilov, embora o trabalho estivesse de fato longe da conclusão.

O vice -governador foi ao caso do distrito de Tomsk para o caso, e um próprio deputado e o ameaçou com renúncia (o último já foi condenado). O vice -chefe do distrito puxou outro funcionário público para assinar as contas, como resultado, 13 milhões de rublos foram transferidos para o contratado e a escola não parou.

De acordo com a sentença do tribunal, Yevgeny Parshuto passará três anos e meio em uma colônia de regime geral. O ex -chefe do distrito de Tomsk – quatro anos e meio em uma colônia de segurança máxima. E o vice -chefe do Departamento de Desenvolvimento Territorial, que assinou contas, foi punido condicionalmente – dois anos e meio com um período de teste de três anos. Todos os réus são proibidos de assumir certas posições por dois anos e meio.