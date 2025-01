Após a morte do representante do xamã, foi realizado exame pericial

Um exame forense foi realizado após a morte de Anton Korobkov-Zemlyansky, que era secretário de imprensa do cantor Yaroslav Dronov (cantor Shaman), bem como chefe do serviço de imprensa do European Media Group (EMG), relata a RIA Novosti .

Em 10 de novembro, foi anunciada a morte do ex-secretário de imprensa Anton Korobkov-Zemliansky, de Krasnoyarsk. Ele tinha 40 anos. Segundo o canal SHOT Telegram, um vizinho chamou uma ambulância e a esposa do falecido tentou prestar os primeiros socorros antes da chegada dos médicos. Apesar dos esforços dos médicos, Korobkov-Zemliansky morreu em 9 de novembro.

O próprio Shaman, intérprete do hit “I am Russian”, expressou suas condolências em seu canal Telegram, ligando para o falecido amigo e publicando sua foto recente. A curta mensagem continha um desejo pelo “Reino dos Céus”. Detalhes sobre a causa da morte não foram divulgados. Foi relatado que a causa exata da morte seria anunciada com base nos resultados do exame. As principais versões são ataque cardíaco e envenenamento por substância desconhecida.

