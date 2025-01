Exército do Chade frustra ataque enquanto tiros irrompem perto da presidência

(Bloomberg) — O Chade evitou uma “tentativa de desestabilização” depois que agressores desconhecidos abriram fogo perto do palácio presidencial na capital, N’Djamena.

“Estou aqui no palácio presidencial e como vocês podem ver não há absolutamente nada, tudo está calmo”, disse o porta-voz do governo Abderaman Koulamallah na quarta-feira à noite em um vídeo que o mostra cercado por soldados postado em sua página no Facebook. “Estamos mobilizados para defender o nosso país e o presidente”, disse ele.

Tiros foram ouvidos em N’Djamena por volta das 20h00 de quarta-feira, e não ficou imediatamente claro o que desencadeou o tiroteio que durou cerca de uma hora. O promotor fornecerá mais informações, disse Koulamallah.

Vídeos não verificados partilhados no WhatsApp mostraram os corpos de vários homens caídos no chão dentro do que parecia ser o palácio presidencial. Dezenove pessoas morreram e várias outras ficaram feridas, disse a Agência France-Presse, citando Koulamallah.

O incidente ocorre duas semanas depois da realização de eleições parlamentares no Chade, que foram boicotadas pela principal oposição.

Os resultados preliminares da votação após as eleições presidenciais do ano passado, nas quais o líder militar do Chade, Mahamat Déby, formalizou o seu governo após uma tomada de poder em 2021, são esperados para 15 de janeiro.

A nação centro-africana, parceira de longa data do Ocidente na luta contra os insurgentes islâmicos no Sahel, pôs fim a um acordo de segurança com a antiga potência colonial França em Novembro, restringindo a presença militar ocidental na região.

Os insurgentes têm lançado ataques na região do Lago Chade, que faz fronteira com a Nigéria.

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, que está em viagem por quatro países da África, encontrou-se com Déby em N’Djamena na quarta-feira.

O Sudão disse que o Chade está a permitir que os Emirados Árabes Unidos forneçam apoio às Forças de Apoio Rápido, um grupo paramilitar sudanês, a partir de uma base aérea perto da sua fronteira oriental com o Sudão. As alegações foram confirmadas por investigadores da ONU.

–Com assistência da Montanha Kamailoudini.

