Exército Indiano e Polícia de Manipur recuperam armas e destroem esconderijos em operações conjuntas

O Exército Indiano, em coordenação com a polícia de Manipur e outras forças de segurança, recuperou nove armas, munições e suprimentos de guerra durante várias operações na semana passada nos distritos de Imphal East, Tengnoupal, Yangiangpokpi e Churachandpur, em Manipur, disseram autoridades.

Agindo com base em informações de inteligência, as operações de busca conjunta lançadas em Imphal East na semana passada, na segunda-feira (23 de dezembro), levaram à recuperação de uma metralhadora leve, uma arma de cano único de 12 calibres, uma pistola 9mm, dois lançadores de tubos, explosivos e munições. e outras lojas.

No distrito de Tengnoupal, os Rifles de Assam e a Polícia de Manipur lançaram uma operação conjunta em 27 de dezembro. A operação desenterrou um rifle .303 de fábrica, dispositivos explosivos improvisados ​​(IEDs) e granadas enquanto desmantelava três esconderijos com vista para a Rodovia Nacional 102.

Nos dias 27 e 28 de dezembro, com base em uma denúncia sobre o movimento de armas perto de Yangiangpokpi, as tropas do Exército Indiano montaram um posto de controle móvel na rodovia Lamlong-Yanganpokpi. As buscas em veículos revelaram dois rifles de cano duplo e um rifle de cano único, que foram entregues à polícia de Manipur.

Em Churachandpur, os Rifles de Assam e a Polícia de Manipur realizaram uma operação perto da aldeia de K Lhanghnom Vangkho em 27 de dezembro. Uma estrutura em construção na NH-2, suspeita de ser destinada a atividades ilícitas, foi destruída. As atividades de patrulhamento foram intensificadas para impedir novas atividades maliciosas.